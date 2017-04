publié le 21/04/2017 à 12:13

Chelsea a supervisé trois joueurs de l'AS Monaco, ce mercredi 19 avril 2017, lors du quart de finale retour de Ligue des champions opposant le leader de Ligue 1 à Dortmund (3-1). Les principales cibles de l'émissaire anglais étaient, selon le Daily Mail, Benjamin Mendy (à l'initiative du but de Mbappé et passeur décisif pour Radamel Falcao), Thomas Lemar (passeur décisif pour Valère Germain) et Tiémoué Bakayoko, auteur d'un match plein au milieu en l'absence de Fabinho.





Ce dernier, d'ailleurs, avait déjà fait l'objet de rumeurs de transfert vers le club de l'ouest de Londres le mois dernier. Les performances du club de la principauté, cette saison (leader de Ligue 1, finaliste malheureux de la Coupe de la Ligue (1-4 contre Paris, le 1er avril 2017), demi-finaliste de la Coupe de France et de la Ligue des champions), n'ont pas laissé insensibles les grands clubs européens.

Bernardo Silva, Djibril Sidibé (Barcelone) et Fabinho (par Manchester City) sont également courtisés et même si les dirigeants de l'ASM ont assuré ne pas devoir vendre outre mesure cet été, deux ou trois éléments devraient quitter le Rocher dès juillet prochain.