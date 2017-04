Mercato : 3 Français du PSG sur le départ

publié le 14/04/2017 à 16:04

Le mercato estival 2017 débute officiellement dans deux mois et demi (1er juillet 2017). Et comme d'habitude, depuis l'arrivée des propriétaires Qataris à la tête du Paris Saint-Germain (été 2011), le marché du club de la capitale s'annonce mouvementé. Les dirigeants du PSG, Nasser Al Khelaïfi (président) et Patrick Kluivert (directeur du football) en tête, planchent sur les joueurs qui composeront l'effectif de Paris la saison prochaine.



Durée des contrats, situation du joueur au club, niveau de jeu... La direction pèse le pour et le contre de chacun de ses joueurs et à ce jeu Hatem Ben Arfa et Blaise Matuidi, deux internationaux tricolores, présentent le même profil. Les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en 2018, ne seraient pas retenus par le PSG en cas d'offre intéressante et leurs destins semblent liés à celui de leur entraîneur, Unai Emery,

Un nouveau départ d'Aréola ?

Si le Basque reste une saison supplémentaire à la tête de l'équipe champion en titre, pas sûr que cela sera le cas du milieu offensif. Le gaucher de 30 ans estime, selon sa désormais fameuse vidéo, que la concurrence n'est pas juste, que le club ne lui donne pas suffisamment d'opportunités de se montrer. Si Jorge Sampaoli, coach du Séville FC qui le scrute depuis deux ans, lui fait à nouveau la cour cet été, l'ancien Niçois pourrait être tenté par l'aventure andalouse, selon Le Parisien. Et ce malgré son envie de s'imposer au Parc des Princes.

Alphonse Aréloa, remplaçant et dont l'horizon semble assombri par Kevin Trapp, garde lui aussi un œil attentif à ses potentiels courtisans. Sa situation ne le satisfait pas, à seulement 24 ans il veut jouer. Sous contrat avec son club formateur jusqu'en 2019, il ne serait pas étonnant de le voir tenter une quatrième expérience loin de Paris, après les prêts à Lens (2013-2014), Bastia (2014-2015) et Villareal (2015-2016).

Alphonse Aréola et Thiago Silva en Ligue des champions en octobre 2016 Crédit : FRANCK FIFE / AFP

Situation complexe autour de Serge Aurier

Toujours dans la case des probables départs on retrouve Serge Aurier (24 ans). Comme le gardien, il est remplaçant dans son club, une situation qui le pousserait vers la sortie. La situation de l'Ivoirien est ambiguë : ses dirigeants veulent le conserver, avec prolongation de contrat (il est lié au PSG jusqu'en 2019) et revalorisation salariale à la clef, contrairement à leur entraîneur.



Les débordements comportementaux et judiciaires du latéral, couplés à ses performances sportives déclinantes, ont agacé Unai Emery. Le joueur semble, de son côté, contrarié par les critiques le concernant. Un départ de Paris, où il est arrivé en 2014 depuis Toulouse (pour dix millions d'euros), serait donc envisageable. Il a demandé un bon de sortie, toujours selon Le Parisien.