publié le 03/06/2017 à 15:40

Valère Germain, Olivier Giroud, Stefan Jovetic et maintenant Mario Balotelli. La liste des attaquants susceptibles de rejoindre l'Olympique de Marseille pour la saison 2017-2018 s'allonge un peu plus chaque jour ou presque. Le 5e du dernier championnat de France, qualifié pour la prochaine Europa League et qui rêve de monter plus haut grâce aux deniers de l'Américain Franck McCourt, tente d'attirer un ou deux joueurs offensifs axiaux, en fonction du départ ou non de Bafétimbi Gomis.



Capitaine, auteur de sa meilleure saison en club sur le plan statistique au moins avec 20 buts inscrits en 31 matches de Ligue 1, Gomis a été prêté pour une saison sans option d'achat par Swansea. Aucune offre ne lui a pour l'heure été présentée, tandis que l'intérêt des Turcs de Galatasaray serait sérieux. Son âge, 31 ans, serait-il un frein dans l'esprit des dirigeants marseillais ?

Redevenu un joueur de football à part entière sous les couleurs de Nice, efficace de surcroît avec 15 réalisations en 22 rencontres, Balotelli a cinq ans de moins que la "panthère". L'intérêt supposé de l'OM pour l'Italien a été révélé par son agent, le même que celui de Zlatan Ibrahimovic, Mino Raïola, dans la presse transalpine vendredi 2 juin. Selon lui, le Borussia Dortmund aurait aussi des vues sur "Super Mario". Pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, annoncé avec insistance au PSG ? Là encore, la réponse ne devrait pas tarder à tomber.

Eyraud à Londres pour Mandanda

Évoqué depuis des mois, depuis que le pari Crystal Palace a vite tourné à l'échec, le retour de Steve Mandanda à Marseille semble par ailleurs se préciser. Le président Jacques-Henri Eyraud s'est rendu à Londres, assure L'Équipe dans son édition de samedi 3 juin. Le gardien de 32 ans a passé neuf saisons à l'OM et présente en théorie plus de garanties due Yohann Pelé aux yeux des dirigeants. L'OM espère conclure le transfert avant la fin du mois pour 2,5 millions d'euros, autant que la somme récupérée l'été dernier.