publié le 22/06/2017 à 13:08

Attirer un joueur international n'est pas chose aisée et l'Olympique de Marseille pourrait s'en apercevoir. Malgré la ferveur du stade Vélodrome, les finances de Frank McCourt et un projet ambitieux, plusieurs cibles de Rudi Garcia pourraient ne jamais arriver à l'OM. Bafétimbi Gomis, auteur d'une saison pleine (20 buts) sous le maillot olympien, devrait rejoindre le club turc de Galatasaray.



Marseille souhaitait, dans un premier temps, conserver la "Panthère" mais les Stambouliotes auraient davantage séduit le joueur. Un destin que pourrait suivre William Vainqueur, homme clef du milieu olympien version 2016-2017 mais dont les prétentions salariales ne colleraient pas avec les volontés olympiennes.

Toujours dans la liste des anciens, Steve Mandanda s'éloignerait encore un peu plus du stade Vélodrome. Alors qu'un accord semblait trouvé entre le joueur et l'OM en février dernier, la situation est aujourd'hui autrement plus complexe. Jacques-Henri Eyraud, président du club, ne voudrait pas dépenser plus de deux millions d'euros pour rapatrier l'international français. Soit le prix pour lequel il avait rejoint Crystal Palace l'été dernier.



Les Anglais réclamaient, premièrement, cinq millions d'euros. La somme s'élèverait ce jeudi 22 juin à huit millions selon L'Équipe. Rien d'autre qu'une légère provocation pour un joueur dont le dernier match officiel date de novembre 2016, qui a joué seulement dix matches avec le club londonien et qui a perdu son statut de gardien numéro deux en équipe de France.

Rami (aussi) vers la Turquie

Les clubs de la SuperLig semblent décidés à faire des misères à l'Olympique de Marseille. Après donc Gomis et Vainqueur, Adil Rami pourrait lui aussi prendre la direction d'Istanbul. Rudi Garcia cherche deux défenseurs centraux pour démarrer la prochaine saison et a ciblé son ancien joueur de Lille. En partance du FC Séville, le Franco-Marocain désirerait jouer la prochaine Ligue des champions, ce que ne peut pas lui offrir l'OM, qualifié en Ligue Europa.



Selon Marca, quotidien sportif espagnol, l'international français est courtisé par Besiktas. Vainqueur du championnat turc en mai dernier, il est officiellement qualifié en C1. La concurrence ne semble pas féroce sur ce dossier et un chèque de six millions d'euros pourrait suffire au transfert de Rami, de Séville à Istanbul.

Thauvin pour remplacer Salah ?

Ce jeudi 22 juin, Mohamed Salah, gaucher supersonique de l'AS Rome, passerait sa visite médiale à Liverpool. Le club anglais est en effet prêt à dépenser 45 millions d'euros pour faire venir l'Égyptien. Le club italien doit donc remplacer son ailier et Florian Thauvin (24 ans) serait dans la liste transalpine. Lui aussi gaucher, lui aussi provocateur, lui aussi décisif, le Marseillais présente les mêmes caractéristiques que Salah.



Selon le Corriere dello Sport, journal italien, le nom de Florian Thauvin a été proposé par le directeur sportif Monchi, très attentif au marché français. Les Romains auraient demandé plusieurs informations sur l'ancien Bastiais. Si un transfert doit se conclure, 20 millions d'euros sont attendus sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud.