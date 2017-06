publié le 21/06/2017 à 11:42

Après Dimitri Payet et Patrice Évra cet hiver, un troisième ancien pensionnaire de la Ligue 1 - au moins - va-t-il effectuer son retour sur les pelouses françaises sous les couleurs de l'Olympique de Marseille cet été ? Probablement, mais pas forcément celui qui était envisagé au départ au poste de gardien. Si la priorité reste a priori toujours de rapatrier Steve Mandanda, le média mexicain Fox Sports fait état d'un intérêt prononcé pour Guillermo "Memo" Ochoa.



Prêté par Malaga à Grenade la saison passée, l'ancien portier de l'AC Ajaccio (2011-2014), 31 ans, va retourner en Andalousie mais n'y sera pas prolongé. Libre, il deviendra visiblement plus abordable que Mandanda (32 ans). Devenu doublure à Crystal Palace, qu'il a rejoint l'été dernier après neuf saisons à l'OM, ce dernier aurait trouvé un accord avec son ancien club. Mais Crystal Palace ne semble pas prêt à le revendre si facilement. D'autre part, le Lille de Marcelo Bielsa est entré en concurrence avec Marseille sur ce dossier.

Titulaire avec le Mexique face au Portugal dimanche 18 juin en Coupe des Confédérations, Ochoa s'est notamment illustré lors du Mondial 2014 avec un match d'anthologie contre le Brésil au 1er tour. Excellent sur sa ligne de but, il est souvent critiqué pour son jeu aérien et un nombre trop importants encaissés sur des tirs lointains. La saison passé, le but de l'OM était gardé par Yohann Pelé (34 ans), qui devrait redevenir numéro 2.