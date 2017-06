Mercato : Bielsa en passe de recruter deux Brésiliens et insiste pour Pépé

publié le 04/06/2017 à 16:06

L'effectif que va diriger Marcelo Bielsa, la saison prochaine, devrait être bien différent de celui qui a terminé la dernière saison de Ligue 1. Éric Bauthéac, Julian Palmieri, Baptiste Guillaume, Lebo Mothiba, Junior Tallo et Eder seraient priés de se trouver un nouveau point de chute. Rony Lopes (Monaco) et Ricardo Kishna (Lazio Rome), prêtés, retourneront dans leur club tandis que Rio Mavuba (33 ans), Franck Béria (34 ans), Vincent Enyeama (34 ans) et Marko Basa (34 ans) ne serait pas assurés de faire partie du nouveau projet losciste.



Des départs qui seront remplacés et, là encore, Bielsa a ses idées. Le conditionnel reste de mise mais les deux joueurs du São Paulo FC Thiago Mendes (25 ans, milieu de terrain) et Luiz Araujo (21 ans, attaquant) devraient évoluer à Lille la saison prochaine. Le quotidien L'Équipe révèle l'information (sans le conditionnel) ajoutant que les deux hommes sont sous contrat avec le club brésilien jusqu'en 2021. Marc Ingla, directeur général de Lille, aurait formulé une offre de 18 millions d'euros pour les deux hommes.

Selon ESPN Brasil, l'ancien dirigeant du FC Barcelone a envoyé un second chèque sur les bureaux des dirigeants de São Paulo. Il concerne Thiago Maia (milieu de terrain de 20 ans), cible du Paris Saint-Germain en janvier dernier. Ce joueur a joué et gagné les Jeux Olympiques 2016 avec la sélection brésilienne de Neymar et serait un vrai espoir du football aurivierde.

Thiago Maia face à l'Irak durant les J.O. 2016 Crédit : Martins/AGIF/Shuttersto/SIPA

Bielas est convaincu du potentiel du gaucher

Nicolas Pépé est, comme les deux Brésiliens, un jeune joueur plein de talents. Mais contrairement à Thiago Mendes et Luiz Araujo, il connaît déjà le championnat de France. Ce joueur de 22 ans vient de terminer sa première saison dans l'élite française, avec Angers (19 matches, deux buts). Il est courtisé par l'Olympique de Marseille de Rudi Garcia, le Newcastle de Rafael Benitez, et avaient déjà séduit les dirigeants du Losc en janvier.



Marcelo Bielsa serait de plus en plus convaincu que le gaucher peut être une pièce maîtresse de sa future équipe. Lors de la dernière journée de Ligue 1, l'Argentin était d'ailleurs dans les tribunes du stade Raymond-Kopa pour superviser le joueur (ainsi que Baptiste Santamaria).



Les deux clubs se seraient contactés pour négocier les premières lignes d'un éventuel accord. L'international ivoirien est sous contrat jusqu'en 2019 avec le SCO, qui attend dix millions d'euros pur céder son atout offensif.