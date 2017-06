publié le 14/06/2017 à 12:13

Selon un représentant du club rhodanien cité par L'Équipe, "ce n'est plus qu'une question d'heures". À en croire d'autres sources en France et en Allemagne, la visite médicale préalable à la signature du contrat est prévue dans l'après-midi, mercredi 14 juin. Après quatre saisons professionnelles avec l'Olympique lyonnais, son club formateur, Corentin Tolisso va probablement porter les couleurs du Bayern Munich la saison prochaine.



Les trois parties seraient tombés d'accord sur un contrat de cinq saisons et l'indemnité de transfert s’élèverait à 37 millions d'euros. Le milieu polyvalent international (une sélection) de 22 ans se placerait alors dans le top 3 des joueurs les plus cher de l'histoire de l'OL dans le sens des départs. En 2005, le Ghanéen Michael Essien avait été cédé à Chelsea pour 38 millions à Chelsea. En 2009, Karim Benzema avait rejoint le Real Madrid pour 35 millions plus 6 de bonus.

Dès mardi 13 juin, le compte Twitter francophone du Bayern s'est focalisé sur les faits et gestes de sa future recrue durant le match amical France-Angleterre. Tolisso, qui a célébré sa première sélection (en tant que titulaire) lors du France-Espagne amical de mars dernier, n'est finalement pas entré en jeu.

Traoré et Marçal en haut de la liste des arrivées souhaitées

Délesté du plus gros salaire de son vestiaire, celui de Mathieu Valbuena parti à Fenerbahçe, Fort de la manne rapportée par Tolisso, en attendant, sûrement, celle du transfert d'Alexandre Lacazette, le club de Jean-Michel Aulas va pouvoir passer à l'action dans le sens des arrivées. Évoquées depuis plusieurs semaines, les pistes menant à l'attaquant burkinabé de Chelsea (prêté à l'Ajax Amsterdam) Bertrand Traoré (21 ans) et au latéral gauche brésilien de Guingamp (prêté par le Benfica) Fernando Marçal (28 ans) se confirment chaque jour un peu plus. L'arrière gauche du Havre (L2), Ferland Mendy, 22 ans, est aussi une cible sérieuse.