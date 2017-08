publié le 05/08/2017 à 12:38

Le séisme Neymar sera-t-il suivi de répliques ? Un effet dominos pourrait bien secouer l'Europe du football après le transfert de la star brésilienne au Paris Saint-Germain, et le Barça pourrait dégainer le premier. En effet, attaqué dans les règles de l'art par le PSG, le FC Barcelone devrait aller à la pêche au gros afin de rétablir sa réputation et réparer "le crime de lèse-majesté" qu'a consisté aux yeux de certains le rachat en force du joueur. Et pour se remettre en selle médiatiquement et sportivement, les Catalans viseraient deux espoirs français.



Selon L'Équipe, la cellule de recrutement des Blaugrana serait en chasse de Thomas Lemar afin de venir combler le côté gauche de l'attaque laissé vacant par le départ de Neymar. L'ailier monégasque aurait déjà été coché sur les listes du Barça pour l'été 2018, afin qu'il puisse s'étoffer encore une année de plus en Ligue 1 et Ligue des Champions. Mais c'était sans compter sur le blitz du PSG qui précipite les plans catalans et va les obliger à sortir un gros chèque à un mois de la fermeture du marché des transferts.

Mais la concurrence est rude. Lemar aurait déjà été courtisé par Arsenal, qui a vu l'AS Monaco refuser une proposition déjà généreuse à hauteur de 50 millions d'euros. Manchester City serait aussi très intéressé par le gaucher excellent en percussion, mais aussi à la distribution grâce à une précision chirurgicale à la passe. Reste à proposer une somme conséquente pour faire céder un Monaco devenu très exigeant pour laisser partir ses pépites.

Dembélé et Coutinho sur la "short list"

En parallèle, le FC Barcelone serait aussi sur un joueur au profil similaire à celui de Neymar, en l'occurrence Ousmane Dembélé. Le quotidien sportif français parle d'un intérêt appuyé pour l’ailier virevoltant, meilleur dribbleur de Bundesliga et surtout auteur d'une saison pleine au Borussia Dortmund. Le club de la Rhur aurait refusé près de 80 millions d'euros pour un joueur acheté une quinzaine de millions il y a un an à peine au Stade rennais.



Les médias spécialisés parlent d'une possible offensive à 100 millions pour arracher le joueur de 19 ans, international français. Mais le Barça ne met pas tous ses œufs dans le même panier, et aurait aussi un œil sur Coutinho, le meneur de jeu brésilien de Liverpool. Les Reds auraient déjà refusé une offre 3 chiffres pour la perle de 25 ans. Une stratégie qui viserait à obliger les Catalans à monter les enchères. Le magot de 222 millions reçu lors du transfert de Neymar fait du Barça une cible "facile" pour un club vendeur tant on sait qu'ils ont les moyens de payer cher, et qu'ils y sont obligés afin de ne pas perdre la face.