publié le 03/08/2017 à 20:30

La corne d'abondance. Neymar est annoncé au PSG et avec lui une farandole de bienfaits. Le Brésilien est sans doute le joueur le plus bankable de la planète. Un Beckham 2.0. Starifié très jeune, annoncé comme le nouveau Pelé autant par sa virtuosité balle aux pieds que du fait qu'il ait été formé au club de Santos, comme le Roi, il a longtemps été une machine à clics sur YouTube lorsqu'il évoluait au Brésil.



Âgé de 25 ans, Neymar est de la génération réseaux sociaux, dont il est friand et sur lesquels il est actif. En cumulant les likes de sa page Facebook officielle, ses followers sur Twitter et ses abonnées Instagram, Neymar Jr arrive à une communauté de 169 millions de comptes abonnés. Un potentiel dingue dont veut profiter le PSG mais aussi la LFP.

En effet, l'arrivée de Neymar est une aubaine pour la Ligue de football professionnelle. "Neymar, c'est Ibrahimovic puissance 10 !", a déclaré Didier Quillot, directeur général de la LFP. "Neymar fait partie de cette catégorie ultime de joueurs capables de remplir des stades et de réunir des gens devant Canal Plus et beIn Sports", a-t-il appuyé. Et en effet, ils sont peu sur la planète à pouvoir revendiquer ce statut. Et à 25 ans, le coup de booster serait sur du moyen terme avec le crack Auriverde.

Tête de gondole de la Ligue 1 à l'étranger

"Pour la distribution des droits audiovisuels de la Ligue 1 à l'international, Neymar serait un formidable accélérateur", insiste Didier Quillot. À quelques mois de lancer un appel d'offre anticipé pour les droits télé de la Ligue 1 pour la période débutant lors de la saison 2020-2021. Actuellement, les droits de retransmission de la Ligue 1 à l'étranger rapportent 80 millions par saison à la LFP. De la roupie de sansonnet comparé au milliard d'euros de la Premier league. Super star en Amérique du Sud mais aussi en Asie, Neymar dopera à coup sûr les prix à l'international mais aussi les droits domestiques.



Si certains présidents de Ligue 1 font la moue devant les moyens colossaux déployés par le PSG pour acheter Neymar, et le fossé accru que cela creusera entre les club parisien et ses concurrents, tous ont conscience du cercle vertueux que cela engendrerait. Des stades pleins, de la billetterie, de la consommation aux buvettes des stades. "Si Neymar vient rejoindre le PSG, c’est une très bonne nouvelle pour la L1 et pour nous tous", a déclaré le président de Nice Jean-Pierre Rivère.



Ainsi, les droits télévisés étant redistribués à l'ensemble des clubs de Ligue 1, leur augmentation signifierait mécaniquement une hausse des budgets de tous les clubs du championnat de France. Une manne financière qui permettrait le développement des infrastructures, des encadrements et bien entendu des achats de meilleurs joueurs. Dans une Ligue 1 qui voit la montée en puissance et en investissement de Lille, Lyon et Marseille, l'arrivée de "Ney" serait la cerise sur le gâteau pour aller à la pêche au millions face à des diffuseurs qui se feront la guerre : Canal+, beIN Sports et SFR.