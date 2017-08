Ligue 1 : Neymar ne pourra pas jouer lors du match contre Amiens

publié le 05/08/2017 à 09:29

Si le transfert est bel et bien acté - Neymar devenant ainsi le joueur le plus cher de l'histoire de football - le Brésilien ne pourra pourtant pas fouler la pelouse du Parc des Princes ce samedi 5 août, lors du match qui opposera le Paris Saint-Germain au Amiens SC.



Neymar devra attendre le week-end prochain pour porter les couleurs du PSG. La faute à la Ligue espagnole de football qui a beaucoup trop tardé pour envoyer le Certificat international de transfert (CIT), document obligatoire pour que le contrat soit homologué, a annoncé la Ligue de football professionnel peu après minuit à l'Agence France-Presse, samedi 5 août. Il s'agissait de l'heure butoir pour la qualification du joueur.

Le joueur, qui s'est dit "très, très heureux" de rejoindre l'équipe parisienne lors d'une conférence de presse au Parc des Princes, vendredi 4 août, sera malgré tout présenté officiellement avant le match qui opposera Paris à Amiens. Il avait déclaré qu'il jouerait dès samedi, s'il le pouvait.

Des retombées économiques importantes

À peine deux jours après avoir été transféré pour plus de 220 millions d'euros, Neymar Junior peut se targuer d'avoir permis au club de vendre plus de 10.000 maillots floqués à son nom. Une opération qui devrait rapporter plus d'un milllions d'euros au PSG. Sur les réseaux sociaux aussi, "l'effet Neymar" se fait sentir. Le club a enregistré une hausse de 200.000 abonnés sur Facebook et 147.500 followers sur Twitter.