"Neymar, c'est une marque", juge le directeur de la Ligue de football professionnel

Alors que l'arrivée de l'attaquant brésilien au PSG est enfin officielle, après des semaines de suspens, les instances du football se réjouissent. Pour Didier Quillot, le directeur de la Ligue de football professionnel (LFP), "c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain mais aussi pour tous les clubs de Ligue 1".



"Aujourd'hui le football ce n'est plus seulement un sport, mais une industrie du divertissement" a-t-il ajouté. "Et Neymar, c'est une marque mondiale qui va être la tête de gondole de notre championnat". Le joueur au 170 millions de fans sur les réseaux sociaux, juste derrière Ronaldo, suscite déjà un engouement rarement vu.

Merci Muchas gracias Thanks Obrigado @flacojp27 ¿¿¿¿ Une publication partagée par Nj ¿¿ ¿ neymarjr (@neymarjr) le 4 Août 2017 à 7h20 PDT

Un atout marketing, qui se voit sur le prix du transfert : 222 millions, le montant le plus important de l'histoire des transferts de joueurs. "Un chiffre à la hauteur de l'enjeu marketing et économique qu'il représente au niveau planétaire" précise Didier Quillot.

Et pour le directeur de la LFP, le retentissement du transfert de Neymar au PSG va être mondial. "Les diffuseurs brésiliens ont d'ores et déjà décidé de débuter une émission une heure et demie avant, pour pouvoir montrer les matchs du PSG avec Neymar" s'est-il réjouit.



Une aubaine commerciale pour l'industrie du football et pour la Ligue 1, mais qui ne doit pas faire oublier la valeur sportive du Brésilien. "Bien sur qu'avec Neymar, le PSG va être favori sur le début de saison. [...] Mais il y a encore de la concurrence, on a cinq-six équipes en France et en Angleterre qui peuvent être dans les premières pour la Champions League."