Dans un communiqué diffusé jeudi 4 août, le FC Barcelone annonce que Neymar ne fait officiellement plus partie de son effectif : "Cet après-midi, les représentants légaux de Neymar Jr. se sont rendus aux bureaux du club et ont réalisé le paiement des 222 millions d'euros représentant l'indemnisation de rupture unilatérale et sans raison du contrat unissant les deux parties".



Neymar est désormais libre de s'engager avec le Paris Saint-Germain pour un contrat d'une durée de cinq ans. Selon plusieurs médias, il a d'ores et déjà passé sa visite médicale. La signature pourrait avoir lieu vendredi 4 août. La Ligua (homologue espagnol de la Ligue de football professionnel) ne sera donc pas parvenue à empêcher le départ de la star brésilienne, refusant en vain dans l'après-midi le paiement de la clause libératoire.

Le FC Barcelone ne manque pas de faire savoir qu'il "enverra à l'UEFA tous les détails de cette opération afin de déterminer les responsabilités disciplinaires émanant de ce cas". Le club catalan avait annoncé son intention de saisir les instances dirigeantes du football européen car il soupçonne une violation du fair-play financier (dispositif limitant à 30 millions d'euros les pertes sur trois saisons).

