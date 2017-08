Sur le terrain, Leonardo est un milieu technique. Une seule année à Paris lui suffit pour se distinguer. Le PSG termine 2e du championnat et finaliste de la Coupe des Coupes en 1997. Au total, il marque 10 but en 44 matchs.

publié le 04/08/2017 à 17:15

Le Brésil et le Paris Saint-Germain, une grande histoire d'amour. Le joueur brésilien Neymar a officiellement signé au club parisien pour cinq ans, jeudi 3 août. Il est le dernier joueur brésilien en date à avoir été recruté par le PSG.



"Je crois que mon histoire au PSG et ma relation avec les supporters ont ouvert la voie à d'autres Brésiliens et je crois qu'il existe aujourd'hui une culture de relations entre le foot brésilien et le foot français à laquelle j'ai contribué". En 2015, le joueur Rai livre ses paroles en présentant un livre de photos retraçant sa carrière de footballeur. Des propos qui résonnent avec beaucoup de justesse aujourd'hui encore alors que le monde entier a les yeux braqués sur Neymar, dont le montant du transfert, à hauteur de 222 millions d'euros, en fait le plus important de l'histoire du football.

De Rai à Neymar en passant par Silva, Alves, Ronaldinho, Marquinhos ou encore Moura, tour d'horizon non exhaustif de ces joueurs brésiliens qui ont marqué l'histoire du club parisien et qui ont participé à construire sa légende.