Mécontent, le FC Barcelone ne versera pas de prime à Neymar

publié le 05/08/2017 à 07:00

Si Neymar, tout juste arrivé à Paris, "rêve plus grand avec le PSG", il ne laisse pas un bon souvenir au FC Barcelone. Le club, mécontent du transfert de sa vedette, a expliqué via son porte-parole que le Barça ne lui paierait pas les 26 millions de prime prévus dans son dernier contrat, signé en 2016.



"Toute séparation génère du mécontentement, et encore davantage une séparation qui n'a pas été voulue par le club mais décidée unilatéralement par le joueur", a reconnu le porte-parole du club catalan, Josep Vives, lors d'une conférence de presse. Il a évoqué "une contrariété par rapport à la décision mais aussi par rapport à la manière". "Ce n'est pas seulement une question de fond mais aussi une question de forme", a-t-il résumé, en reprochant à Neymar de ne pas "avoir une position plus claire et plus sincère".

La star brésilienne de 25 ans a signé le 3 août un contrat de cinq ans avec le Paris-Saint-Germain, un transfert record de 222 millions d'euros.