Neymar : une folie qui s'empare de la Ligue 1

publié le 05/08/2017 à 09:43

Si la Ligue espagnole de football a traîné les pieds pour envoyer le certificat de transfert de Neymar, empêchant ainsi celui-ci d'être aligné dès ce samedi pour le premier match du PSG en Ligue 1 face à Amiens, il sera cependant présenté aux supporters avant le coup d'envoi de la rencontre au Parc des Princes. La Tour Eiffel sera également illuminée aux couleurs du Brésil pour l'occasion



Le joueur brésilien fera donc ses débuts lors du déplacement des Parisiens à Guingamp, lors de la 2e journée. Un match qui se déroulera à guichet fermé, toutes les places ayant été vendues vendredi matin, à l'ouverture de la boutique. "Neymar ou pas Neymar, pourvu que Guingamp gagne, c'est le principal", confie cependant un supporter, qui apprécie de voir à l'oeuvre le Brésilien mais qui serait encore plus heureux de voir son club s'imposer.

Mise en vente dans les boutique du Paris Saint-Germain vendredi pour la modique somme d'un peu plus de 100 euros en moyenne, le maillot de Neymar s'est déjà vendu à plus de 10.000 exemplaires. Des ventes qui représentent un chiffre d'affaires de plus d'un millions d'euros pour le PSG, le tout en quelques heures seulement.