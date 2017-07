publié le 09/07/2017 à 15:55

L'AS Monaco n'est certes pas pillée vues les sommes déboursées par les clubs qui se sont offerts Bernardo Silva (plus de 50 millions à City) et sans doute Tiémoué Bakayoko (40 millions vers Chelsea ou un autre club anglais). Mais l'exode des joueurs pourrait s'accélérer avec les retours de vacances et le début de préparation des grosses cylindrées, qui marque les offensives les plus sérieuses en terme de mercato.



Ainsi, le Daily Mail insiste sur l’information qui fait de Thomas Lemar la priorité absolue des Gunners d'Arsenal. Selon le tabloïd, le club d'Arsène Wenger serait prêt à transmettre une offre de 51 millions d'euros assortis de 5 millions en bonus pour l'ailier gaucher international tricolore, après avoir lâché 60 millions sur Alexandre Lacazette. Auteur d'une saison accomplie qui a mis en valeur ses qualités de percussion et une réelle adresse pour tirer les coups de pieds arrêtés, Thomas Lemar quitterait le Rocher afin d'aller dans un club qui ne joue pas la Ligue des champions, mais dont le projet est de réintégrer le peloton de la lutte pour le titre en Premier League en investissant massivement.

Reste à savoir si l'ASM est encline à se séparer de l'un de ses stratèges, alors que le potentiel de son équipe est certainement encore à exploiter. D'autant qu'en acceptant de se dégarnir de ses talents confirmés, Monaco pourrait envoyer un mauvais signal à son joyau le plus précieux, Kylian Mbappé, courtisé et qui n'a pas encore décidé de quoi son avenir sera fait.