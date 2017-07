publié le 08/07/2017 à 13:40

L'Olympique lyonnais est bouillant lors de ce mercato et il semble que le président Jean-Michel Aulas ait quelques envies d'embaucher des joueurs qui ont fait mal à l'OL sur la scène européenne la saison passée. En effet, après avoir recruté Bertrand Traoré et Kenny Tete, qui avaient éliminé Lyon avec l'Ajax Amsterdam en demi-finale de la Ligue Europa, la presse turque évoque une offre de 8 millions d'euros émanant de l'Olympique lyonnais afin de s'offrir Marcelo, le défenseur central de Besiktas. Adversaire des Lyonnais en quart de finale, le Brésilien avait fait bonne impression, et semble avoir tapé dans l’œil des Gones.



La première offre de 8 millions aurait été balayée par le club d'Istanbul, qui en réclamerait 10 pour laisser partir son joueur. Les positions des clubs ne sont pas très éloignées et une issue pourrait intervenir sous peu, enrichissant un peu plus les rangs lyonnais, bien dégarnis néanmoins par les départs de Tolisso, Gonalons, Valbuena et Lacazaette. Si le club a engrangé une centaine de millions d'euros, il doit aussi penser à remplacer ceux qui étaient sans doute les meilleurs joueurs de l'effectif.

Un diable rouge rejoint les Red devils

En Angleterre, José Mourinho continue de faire flamber le chéquier de Manchester United. Le club a officialisé ce samedi 8 juillet la venue de l'attaquant belge d'Everton, Romelu Lukaku. Le costaud et puissant attaquant des Toffees et des Diables rouges de Belgique, auteur de 25 buts la saison passée, sera le "target man", le point de fixation des Red Devils. Si le montant du transfert n'a pas été officialisé, les médias britanniques évoquent plus de 110 millions d'euros, bonus compris. Manchester United, qui n'a pas conservé un Zlatan Ibrahimovic vieillissant et par ailleurs gravement blessé au genou, a emporté au prix fort les talents de buteur de Lukaku.

Arrivé à Chelsea à l'été 2010 à 18 ans, il avait piétiné les défenses belges durant les deux saisons précédentes. Annoncé comme un futur Didier Drogba chez les Blues, il paraissait encore trop tendre. C'est donc après avoir garni sa palette technique qu'il retrouve un cador de la Premier League à 24 ans. Certains ne manqueront pas de de faire le parallèle avec Drogba, qui était arrivé à maturité tardivement, à 24-25 ans, avant de devenir une légende de l'OM mais surtout des Blues de Chelsea.