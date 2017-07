publié le 07/07/2017 à 12:14

Refroidie depuis plusieurs jours après avoir mis le feu aux gazettes et aux réseaux sociaux, la rumeur d'une arrivée cet été de Cristiano Ronaldo au PSG a repris de la consistance vendredi 7 juillet avec ces quelques mots du Point. Le président Nasser "Al-Khelaïfi aurait rendu une visite privée au quadruple Ballon d'Or à Ibiza" récemment, est-il écrit. De son côté, le quotidien espagnol Marca fait état d'un contact entre le club de la capitale et l'entourage de l'attaquant portugais de 32 ans.



Dans l'immédiat, Paris s'apprête à enregistrer une première recrue, au nom beaucoup moins ronflant : Yuri Berchiche, un latéral gauche espagnol de 27 ans, sans aucune expérience européenne ni internationale, en provenance de la Real Sociedad. Étonnamment, La Gazzetta dello Sport fait part d'un intérêt prononcé pour un autre joueur évoluant à ce poste, et même d'une offre de 70 millions d'euros transmise à la Juventus Turin pour attirer le Brésilien Alex Sandro (26 ans). Si cela se confirme, Layvin Kurzawa aura du soucis à se faire.

"J'aime beaucoup Hatem mais..."

Dans le sens des départs, Hatem Ben Arfa continue de faire couler encre et salive. De retour à l'entraînement mais poussé vers la sortie par ses dirigeants, l'attaquant de 30 ans ne sait pas comment s'écrira son avenir. Son ancien président à Nice a déjà expliqué il y a quelques jours qu'il était impossible d'avoir à la fois Mario Balotelli et "HBA" dans le même effectif. Interrogé en conférence de presse jeudi 6 juillet, l'entraîneur de Lyon Bruno Génésio a lui aussi fermé la porte. "J'aime beaucoup Hatem, mais on ne peut pas empiler les joueurs".