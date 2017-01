Rancunier, l'ancienne star du PSG a accordé une interview à plusieurs journaux britanniques, lundi 2 janvier.

par Gregory Fortune , Avec AFP publié le 02/01/2017 à 17:39

En octobre, au cours d'une interminable période disette, il n'aurait pas pu se permettre de tenir de tels propos. Deux mois et huit buts en neuf journées de championnat plus tard, Zlatan Ibrahimovic est bel et bien de retour à son meilleur niveau sur les pelouse anglaises... et dans la presse. "Je suis venu en Premier League et personne ne pensait que ça marcherait. Mais comme toujours, je leur ai fait se manger les c*******.", déclare le Suédois à l'attention de ceux qui s'interrogeaient à propos de son arrivée à Manchester United, à 35 ans.



"Cela m'a donné beaucoup d'énergie, croyez-moi, parce qu'ils sont payés pour raconter de la m**** alors que moi je suis payé pour jouer avec mes pieds", poursuit l'ancienne star du PSG dans cette interview accordée à plusieurs journaux britanniques. "Je me sens bien. Je ne sais pas combien de saisons il me reste mais j'en profite. Chaque année, j'avais des touches ici mais ça ne se présentait pas bien, alors je voulais vraiment venir quand tout le monde pensait que j'étais fini. Mes six premiers mois ici ont été incroyables".



Auteur de quatre buts dont un doublé lors de débuts fracassants à la fin de l'été, "Ibra" s'était éteint au début de l'automne avant de renouer avec sa légendaire efficacité face au but. En championnat, il affiche désormais 12 réalisations (trois doublés) en 18 titularisations. En Europa League, le bilan est de deux buts en cinq matches. MU, 6e du championnat anglais à quatre points du podium et 13 du leader, Chelsea, se dressera devant Saint-Étienne en 16es de finale de Coupe d'Europe.