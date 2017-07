publié le 07/07/2017 à 13:41

Avec Luiz Gustavo pour accompagner Morgan Sanson et Maxime Lopez au milieu, Valère Germain recruté pour être titulaire dans un 4-4-2 avec Dimitri Payet et Florian Thauvin sur les côtés, ou dépanner dans un 4-4-3, le visage de l'OM 2017-2018 prend forme et a fière allure.



Manque désormais une pièce maîtresse dans cette moitié d'équipe offensive : l'attaquant de pointe, le buteur pur, qui remplacera Bafétimbi Gomis. Visiblement, les dirigeants phocéens rêve toujours d'Olivier Giroud et vont tenter d'en faire une réalité.





Selon des informations du Telegraph outre-Manche, une première offre de 28 millions d'euros va être transmise à Arsenal pour faire revenir en Ligue 1 l'ancien Montpelliérain âgé de 30 ans. Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia veulent profiter de l'arrivée pour une somme record à Londres d'Alexandre Lacazette, qui semble boucher un peu plus l'horizon de Giroud chez les Gunners. Par ailleurs, ils possèdent avec Dimitri Payet, son partenaire en équipe de France, un argument conséquent pour parvenir à leurs fins.

Le staff marseillais optimiste

L'hypothèse d'une rebond de l'international français (64 sélections, 27 buts) chez l'autre Olympique, Lyonnais, a longtemps alimenté la chronique ces dernières semaines. Mais pour de nombreux observateurs, la transaction aurait déjà été conclue dans le cadre de la vente de Lacazette si elle avait dû se faire. D'où l'optimisme du staff marseillais, qui met progressivement en place ses pions et possède les moyens financiers de ses ambitions. À un an du Mondial, Giroud doit forcément se poser des questions.

Par ailleurs, le dossier Adil Rami semble toujours en bonne voie. Le défenseur du FC Séville (31 ans) aurait décliné une proposition des Turcs de Besiktas, sa préférence allant à l'OM, avec qui il est tombé d'accord. Reste à finaliser la transaction avec le club andalou.



Enfin, concernant Steve Mandanda, la situation semble se débloquer. Nouveau manager de Crystal Palace, le Néerlandais Frank De Boer souhaiterait attirer son compatriote Jasper Cillessen, numéro 2 au Barça. La porte s'ouvrirait alors pour un retour du gardien de 32 ans.