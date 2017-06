publié le 02/06/2017 à 13:40

Qui sera le successeur de Christophe Galtier sur le banc de Saint-Étienne ? À environ un mois de la reprise de l'entraînement en vue de la saison 2017-2018 de Ligue 1, qui débutera le week-end du 5 août, la question n'a toujours pas de réponse. Ce qui commence à impatienter nombre de supporters stéphanois. Mais vendredi 2 juin, plusieurs noms sont enfin apparus. En Suisse, le quotidien 24 Heures fait part d'un refus de Fabio Celestini, ancien joueur de l'OM aujourd'hui coach de Lausanne. En France, L'Équipe assure que les dirigeants des Verts ont pris contact avec Hervé Renard, et que Bernard Caïazzo, l'un des deux présidents avec Roland Romeyer, souhaite attirer Patrick Vieira.



Sélectionneur à succès sur le continent africain avec deux CAN remportée avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015, Renard a connu beaucoup moins de réussite en Ligue 1. L'homme à l'inamovible chemise blanche, 48 ans, n'est pas parvenu à maintenir Sochaux en 2014. À Lille, il ne sera resté en poste que durant 14 matches au début de la saison 2015-2016. Depuis février 2016, il officie de nouveau en Afrique, à la tête du Maroc. Son contrat court jusqu'en 2022. Mais un différend avec l'attaquant Hakim Ziyech, qui a récemment refuser d'honorer une sélection, pourrait mettre fin au mariage.

De son côté Vieira a endossé son premier costume d'entraîneur principal avec les -21 ans de Manchester City en 2013, avant de s'envoler fin 2015 pour les États-Unis et de prendre les rênes du New York City FC, en MLS. Deuxième de la conférence Est en 2016 avec Frank Lampard, David Villa ou Andrea Pirlo sous ses ordres, l'ancien milieu de terrain de 40 ans s'est arrêté en demi-finale de conférence face à Toronto. Le voir quitter son club en plein milieu de la saison 2017 pour rejoindre le septième du dernier championnat de Ligue 1, au passé certes légendaire, semble difficile à concevoir. Mais l'idée du staff stéphanois n'est pas incongrue. Une autre mène à l'Espagnol Oscar Garcia (Red Bull Salzbourg). Le compte à rebours est quoi qu'il en soit lancé.