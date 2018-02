publié le 01/02/2018 à 13:25

Un transfert chez les Blues pour s'assurer une place chez les Bleus en Russie en juin prochain ? À 31 ans et après une saison et demi compliquée avec Arsenal, où il évoluait depuis l'été 2012, Olivier Giroud va tenter de retrouver plus de temps de jeu, toujours à Londres mais chez le voisin Chelsea.



Voici l'un des mouvements les plus marquants de ce mercato hivernal 2018, qui s'est emballé dans la dernière ligne droite, mercredi 31 janvier. L'international français (69 sélections, 29 buts) se serait retrouvé en troisième position dans la hiérarchie des avant-centres en restant à Arsenal après le recrutement pour une somme record (68 millions d'euros) du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans).

À Chelsea, Giroud sera a priori le numéro 2 derrière l'Espagnol Alvaro Morata. A priori car son profil de pivot était recherché par l'entraîneur italien Antonio Conte. Les Blues sont encore en lice dans trois compétitions, dont la Ligue des champions (8e de finale contre le FC Barcelone), que pourra disputer Giroud.

1. L'Angleterre toujours au centre du jeu

Dans un jeu de chaises musicales à trois, le Belge Michy Batshuayi (24 ans) quitte pour sa part Chelsea et rejoint le Borussia Dortmund, l'ancien club d'Aubameyang. Outre ce dernier, Arsenal a aussi récupéré le milieu arménien Henrikh Mkhitaryan, dans le cadre du départ à Manchester United du Chilien Alexis Sanchez.





En Angleterre toujours, Manchester City n'a pas hésité à aligner près de 70 millions d'euros pour s'offrir le Français Aymeric Laporte (23 ans, ex Athletic Bilbao), devenu le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire. Le milieu algérien Riyad Mahrez, en revanche, a été retenu par Leicester.





Tottenham pourrait avoir réaliser un joli coup avec l'arrivée du Brésilien Lucas (25 ans), barré au PSG. Le club de la capitale, qui avait absolument besoin de vendre pour rester dans les clous du fair-play financier, devrait encaisser 28 millions d'euros. L'Argentin Javier Pastore (28 ans) reste lui à Paris, l'offre de prêt de l'Inter Milan n'ayant pas été jugée assez intéressante.

2. Paris mise sur Diarra, garde Pastore, vend Lucas

Durant ce mercato, le PSG visait un milieu défensif de métier sans avoir à trop débourser, en vue notamment, du 8e de finale de Ligue des champions face au Real. Le dévolu a été jeté sur l'ancien Marseillais Lassana Diarra (32 ans), libre depuis son départ d'Al-Jazira. Le club parisien compte toujours dans son effectif Hatem Ben Arfa, qui a préféré rester sans jouer jusqu'à la fin de la saison.

3. Calme plat à l'OM, Lyon et Monaco prépare l'avenir

Les trois candidats à la 2e place de Ligue 1 derrière Paris sont globalement restés discrets. Marseille n'enregistre aucun renfort. Lyon a anticipé la saison prochaine avec les jeunes Martin Terrier (attaquant, 20 ans, Lille, prêté à Strasbourg) et Léo Dubois (latéral droit, 23 ans, Nantes). Monaco mise sur un joueur encore plus jeune en la personne de l'Italien Pietro Pellegri (16 ans), acheté 20 millions d'euros au Genoa.

4. Des Verts new look

En France, le principal acteur a été Saint-Étienne, en grande difficulté sportive à l'issue de la première partie de saison. Avec les arrivées des (anciens) internationaux français Mathieu Debuchy (32 ans), Yann M'Vila (27 ans) et Paul-Georges Ntep (25 ans), ainsi que du défenseur international serbe Neven Subotic (29 ans), c'est quasiment la moitié de l'équipe qui a été changée.



Autre grand nom du football français en danger à la trêve, Bordeaux s'est séparé de son entraîneur Jocelyn Gourvenec, remplacé par l'Uruguayen Gustavo Poyet, a vu partir Jérémy Toulalan (34 ans) et revenir en Ligue 1 Paul Baysse (29 ans) et Martin Braithwaite (26 ans). Annoncé à Angers, Toulalan n'a pour l'instant pas retrouvé de club.

5. Grenier quitte le nid

Dernier transfert marquant en Ligue 1 : la signature de Clément Grenier à Guingamp. À 27 ans, le milieu formé à l'Olympique Lyonnais va tenter de reprendre le fil d'une carrière quasiment à l'arrêt depuis près de quatre ans. Difficile de ne pas faire le parallèle avec Yoann Gourcuff, autre milieu rouge et noir (Rennes) régulièrement contrarié par des soucis physiques.

6. Coutinho 3e joueur le plus cher de l'histoire

Enfin, le transfert le plus élevé a été réalisé par le FC Barcelone, dès l'ouverture du marché. Le Brésilien Philippe Coutinho est arrivé pour 160 millions d'euros, bonus compris, pour faire oublier la perte de Neymar. L'ancien milieu de Liverpool devient le troisième joueur le plus cher de l'histoire (derrière Neymar et Mbappé). Janvier a été beaucoup plus calme au Real Madrid, qui n'a strictement rien changé malgré ses déboires sportifs, et à l'Atletico Madrid, qui s'est contenté d'inscrire ses recrues estivales Diego Costa et Vitolo, enfin qualifiés.