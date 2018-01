Mercato : Terrier arrive à l'OL et part à Strasbourg, Doria prêté en Turquie

publié le 26/01/2018 à 17:06

L'attaquant international espoirs de Lille, prêté à Strasbourg, Martin Terrier a été officiellement transféré à Lyon. Il a signé pour 4 ans et demi, pour 11 millions d'euros et 4 millions d'euros de bonus maximum a annoncé l'OL dans un communiqué. Le joueur, formé à Lille, est âgé de 20 ans, terminera la saison avec Strasbourg où il a disputé 16 matches de Ligue 1 (3 buts).



Du côté de Marseille, le défenseur central brésilien Matheus Doria (23 ans) a été prêté jusqu'à la fin de la saison au club turc de Malatyaspor. Arrivé en 2014 de Botafogo et déjà prêté deux fois à Sao Paulo (Brésil) et à Grenade (Espagne), Doria n'a joué que trois matches, pour une seule titularisation lors de l'effondrement de la défense à Monaco (6-1).



Enfin sur le Rocher, l'attaquant argentin Guido Carrillo s'est engagé avec le club anglais de Southampton, où il retrouvera son ancien entraîneur Mauricio Pellegrino, a annoncé jeudi le champion de France en titre sur son site internet sans fournir de détail financier ou la durée du transfert.