publié le 24/01/2018 à 13:22

L'Allemagne et les Pays-Bas en matches aller-retour entre le 6 septembre et le 20 novembre 2018. Voilà le programme qui attend les Bleus de Didier Deschamps à l'automne prochain, une fois que la Coupe du monde en Russie sera terminée. La Ligue des nations, dont le but est de remplacer des rencontres amicales "sans intérêt" selon l'UEFA, a concrètement vu le jour mercredi 24 janvier à l'occasion du tirage au sort.



Les 55 nations européennes ont été réparties dans quatre Ligues (A, B, C et D), chacune étant divisées en quatre groupes de trois ou quatre équipes. Vous avez dit usine à gaz ? 4e nation au classement UEFA, la France jouera dans la Ligue A. Si elle termine à la première place, elle disputera un tournoi final du 5 au 9 juin 2019 avec les autres vainqueurs de groupe de cette Ligue A. Au programme, demi-finales, match pour la 3e place et finale.

Si ils terminent à la 3e place de ce groupe de trois derrière les Allemands et les Hollandais, les Bleus tomberont en Ligue B lors de l'édition suivante, après l'Euro 2020.

Encore des éliminatoires classiques pour l'Euro 2020

Ce 16e championnat d'Europe des Nations est prévu du 12 juin au 12 juillet dans 12 stades à travers le continent dans un peu plus de deux ans. Attention, cette Ligue des nations ne remplace pas les traditionnels éliminatoires pour y participer. Elle attribuera toutefois quatre des 24 billets en jeu.



Il y aura donc une phase de qualification parallèle pour la France du 21 mars 2019 au 19 novembre 2019, après les matches contre l'Allemagne et les Pays-Bas. Les adversaires (cinq ou six) seront connus le 2 décembre 2018. Les deux premiers de chacun des 10 groupes disputeront le prochain Euro.

Rattrapage via des barrages

Vous suivez toujours ? Là, ça peut se compliquer. Comment seront attribués les quatre derniers billets pour l'Euro 2020, via la Ligue des nations, donc ? Les premières équipes de chaque groupe dans les Ligues A, B, C et D (au nombre de 16) qui ne seront pas qualifiées par la voie normale participeront à des barrages en mars 2020.



Si elles sont déjà qualifiées, la place de barragiste reviendra aux équipes suivantes. Chaque Ligue attribuera un billet, après un tournoi à quatre sous la forme demi-finales/finale. Autrement dit, la Ligue des nations offre la possibilité à des nations qui se sont ratés lors des éliminatoires ou qui sont moins fortes se qualifier pour l'Euro.

La composition des 16 groupes :

Ligue A :

Groupe 1 : Allemagne, France, Pays-Bas

Groupe 2 : Belgique, Suisse, Islande

Groupe 3 : Portugal, Italie, Pologne

Groupe 4 : Espagne, Angleterre, Croatie



Ligue B :

Groupe 1 : Slovaquie, Ukraine, République tchèque

Groupe 2 : Russie, Suède, Turquie

Groupe 3 : Autriche, Bosnie, Irlande du Nord

Groupe 4 : Pays de Galles, République d'Irlande, Danemark



Ligue C :

Groupe 1 : Écossse, Albanie, Israël

Groupe 2 : Hongrie, Grèce, Finlande, Estonie

Groupe 3 : Slovénie, Norvège, Bulgarie, Chypre

Groupe 4 : Roumanie, Serbie, Monténégro, Lituanie



Ligue D :

Groupe 1 : Géorgie, Lettonie, Kazakhstan, Andorre

Groupe 2 : Biélorussie, Luxembourg, Moldavie, Saint-Marin

Groupe 3 : Azerbaïdjan, Îles Féroé, Malte, Kosovo

Groupe 4 : Macédoine, Arménie, Liechtenstein, Gibraltar



Calendrier :

Journée 1 : 6-8 septembre 2018

Journée 2 : 9-11 septembre 2018

Journée 3 : 11-13 octobre 2018

Journée 4 : 14-16 octobre 2018

Journée 5 : 15-17 novembre 2018

Journée 6 : 18-20 novembre 2018



Tournoi final réservé aux vainqueurs de groupe de la Ligue A : 5-9 juin 2019



Barrages pour l'Euro 2020, issus de la Ligue des nations, parmi les équipes non qualifiées directement : 26-31 mars 2020