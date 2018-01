VIDÉO - Rennes-PSG : Neymar un brin provocateur face à Traoré

publié le 31/01/2018 à 10:45

Dans la douleur, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Le club de la capitale remettra son titre en jeu le 31 mars soit contre Montpellier, soit contre Monaco (réponse le 31 janvier). Au terme d'une rencontre animée - un carton rouge pour Mbappé, de nombreux recours à l'arbitrage vidéo refusant un but aux deux équipes - et accrochée, les hommes d'Unai Emery ont éliminé le Stade Rennais par 2 buts à 3, mardi 30 janvier.



Autre joueur star qui s'est fait remarquer côté parisien : Neymar. Le Brésilien a confirmé son instinct provocateur. Alors qu'Hamari Traoré, à terre, se remettait d'un choc, Neymar s'approche du Breton, lui tend la main pour l'aider à se relever. Le numéro 27 du Stade Rennais tente alors d'agripper le bras de son adversaire du soir. Mais à la dernière minute, l'ancien joueur du FC Barcelone retire sa main tendue et s'éloigne en rigolant ouvertement.

Hamari Traoré, en furie, a tenté de s'expliquer avec la star qui en la matière n'en ait pas à son coup d'essai.



Au delà du geste débile qui prouve que Neymar est un gros connard, le pire c’est qu’il sourit, content de sa blague de môme démontrant ainsi qu’il est aussi un peu debile sur les bords pic.twitter.com/HfNonhTaTK — Rego georges (@rego_georges) 31 janvier 2018