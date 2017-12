publié le 11/12/2017 à 16:50

Si Unai Emery "ne pense pas que ce soit le pire tirage possible", cela y ressemble fortement. Le Paris Saint-Germain a hérité du Real Madrid pour les 8es de finale de la Ligue des champions, lundi 11 décembre à la mi-journée lors du tirage au sort. Un an après la double confrontation face au Barça à ce stade de la compétition, le vice-champion de France va donc de nouveau défier un géant espagnol. Neymar contre Ronaldo, Cavani contre Benzema, Mbappé contre Bale... Les deux affiches promettent entre deux candidats à la victoire finale.



Les dates des deux rencontres ont été fixées quelques minutes après le tirage, effectuée au siège de l'UEFA, à Nyon, en Suisse. Comme l'an passé face au Barça, le match aller aura lieu le soir de la Saint-Valentin, le mercredi 14 février 2018, mais cette fois-ci en Espagne. En tant que tête de série, le PSG recevra au retour au Parc des Princes, le mardi 6 mars. Paris et le Real joueront en même temps que Porto et Liverpool.

Pour ce qui est de l'autre choc de ces 8es, Chelsea-FC Barcelone, la première manche aura lieu à Londres le mardi 20 février, la seconde au Camp Nou le mercredi 14 mars. Le tirage au sort des quarts se déroulera le vendredi 16 mars pour des rencontres les 3, 4 (aller), 10 et 11 avril (retour).

Ligue des champions : le calendrier complet des 8es

Tous les matches à 20h45, sauf Besiktas-Bayern Munich à 18h.



Matches aller :



Mardi 13 février 2018 :

Juventus (ITA) - Tottenham (ENG)

FC Bâle (SUI) - Manchester City (ENG)



Mercredi 14 février :

FC Porto (POR) - Liverpool (ENG)

Real Madrid (ESP) - PSG (FRA)



Mardi 20 février :

Chelsea (ENG) - Barcelone (ESP)

Bayern Munich (ALL) - Besiktas (TUR)



Mercredi 21 février :

Séville FC (ESP) - Manchester United (ENG)

Shakhtar Donetsk (UKR) - AS Rome (ITA)



Matches retour :



Mardi 6 mars 2018 :

Liverpool (ENG) - FC Porto (POR)

PSG (FRA) - Real Madrid (ESP)



Mercredi 7 mars :

Tottenham (ENG) - Juventus FC (ITA)

Manchester City (ENG) - FC Bâle (SUI)



Mardi 13 mars :

Manchester United (ENG) - Séville FC (ESP)

AS Rome (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR)



Mercredi 14 mars :

FC Barcelone (ESP) - Chelsea (ENG)

Besiktas (TUR) - FC Bayern Munich (ALL)