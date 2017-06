publié le 08/06/2017 à 14:34

Les amateurs de football, Espagnols comme Français, s'étaient arrêtés sur une séquence diffusée par la Fédération Française de Football. Une caméra a suivi, le 5 juin dernier, le retour de Raphaël Varane au château de Clairefontaine après sa victoire en Ligue des champions. Son Real Madrid a dominé la Juventus Turin (4-1), le 3 juin dernier, en finale de C1. Une troisième coupe aux grande oreilles pour le défenseur que Didier Deschamps et toute l'équipe de France ont salué.



Toute sauf Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atlético de Madrid, club voisin et rival du Real, n'avait pas applaudi le Merengue, ce qui avait soulevé une brève polémique. Nul ne sait si le coup était finement préparé mais ce 7 juin, Antoine Griezmann a publié, sur son compte Twitter, une vidéo montrant les deux joueurs de la capitale ibérique s'enlacer. "Oh, il est là le champion ! Félicitions", a même lancé le gaucher.

