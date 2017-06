publié le 05/06/2017 à 18:48

Les amateurs de crampons sur consoles peuvent être ravis. Après des mois de suspense, Electronic Arts a enfin dévoilé la première bande-annonce de FIFA 18, attendu le 29 septembre prochain sur PS4, Xbox One, PC, sans oublier PS3, Xbox 360 et la récente Nintendo Switch. Et ce premier trailer très dynamique en met plein la vue avec Cristiano Ronaldo (attaquant du Real Madrid) en star de la vidéo. Dribbles, jeux de jambes, tout y est pour donner envie d'incarner l'un des plus grands joueurs de foot.



Cristiano Ronaldo arrive au milieu de ce trailer, puisque la caméra ne montre que ses jambes au départ. Le voici enfin prêt à marquer, le visage ruisselant de sueur. On remarquera encore une fois chez EA Sports que certains gestes sont parfaitement reproduits, notamment le dribble derrière le pied d'appui de CR7, sa routine avant de tirer un coup franc et la célébration de son but. La fin du trailer montre le Portugais habillé d'une combinaison pleine de capteurs, utilisée par les éditeurs de jeux vidéo afin de rendre le jeu le plus fidèle possible à la réalité.

Ce n'est que le 29 septembre prochain que les gamers pourront peut-être rejouer la finale de la Ligue des Champions lors de lquelle Cristiano Ronaldo a permis à son club de remporter la 12e victoire de son histoire dans la compétition, en marquant un doublé.