publié le 21/02/2017 à 22:03

Après 20 minutes poussives, Manchester City et l'AS Monaco se sont rendus coup pour coup. Les deux équipes, qui s'affrontent en 8es de finale de la Ligue des champions, ont offert un spectacle de choix aux spectateurs présents à l'Etihad Stadium, enceinte des Citizens.



C'est Raheem Sterling, la pépite anglaise de 22 ans, qui a débloqué la situation. L'attaquant de Manchester City, à la réception d'un centre à ras de terre de Leroy Sané côté gauche, a inscrit le premier but de la rencontre d'un plat du pied (1-0, 26e). Le portier monégasque, Danijel Subasic, complètement abandonné par sa défense sur cette action, n'y pouvant rien. Un premier but qui a complètement libéré les deux équipes, réputées très offensives.

Et la première attaque européenne, l'AS Monaco, n'a pas tardé à réagir. Cinq minutes plus tard, Radamel Falcao a relancé les siens. Profitant d'une mauvaise relance au pied du portier Willy Caballero, Fabinho récupère le ballon, combine avec Bernardo Silva, avant d'adresser un centre parfait pour son avant-centre. D'une tête plongeante devant Bacary Sagna, le capitaine colombien de l'ASM a égalisé et permis aux siens de recoller au score (1-1, 31e).

Si les joueurs de Leonardo Jardim se sont fait peur et aurait pu se faire sanctionner d'un pénalty (35e), ce sont bien eux qui ont pris les commandes de la rencontre. Quelques minutes avant la fin de la première période, le jeune monégasque, Kylian MBappé a inscrit son premier but sur la plus grande scène européenne et donné l'avantage aux siens. Sur un coup rapide joué par Fabinho, l'attaquant français a pris de vitesse Nicolas Otamendi avant de marquer d'une frappe splendide du pied droit (1-2, 40e).



Un score qui aurait pu encore un peu plus s'alourdir au retour des vestiaires. Bousculé par Nicolas Otamendi, Radamel Falcao obtient logiquement un pénalty mais manque sa tentative facilement stoppé par le portier adverse.

[VIDEO] Soir de première(s) pour Mbappé !

> Un but qui permet à Monaco de virer en tête à la pause https://t.co/lbbvci7vZ2 #MCIASM pic.twitter.com/Mwbdk7OZ7B — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 février 2017

Mais les deux équipes, qui ont une nouvelle fois clairement misé sur l'attaque ce mardi 21 février, ont continué de faire le spectacle. Après ce pénalty manqué, Manchester City a saisi l'occasion de revenir au score grâce à Sergio Agüero. L'avant-centre argentin, bien lancé a profité d'une grossière faute de main de Danijel Subasic pour égaliser et redonner de l'espoir aux siens (2-2, 58e).

Alors qu'il n'a pas eu grand chose à faire jusqu'à présent, Subasic s'est manqué sur une frappe d'Aguero ! https://t.co/Pa5kaOxVKu #MCIASM pic.twitter.com/jn2RkXD6zM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 février 2017