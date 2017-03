publié le 24/03/2017 à 16:50

Fait rare, Didier Deschamps a sélectionné cinq joueurs jamais appelés en équipe de France. Benjamin Mendy, Corentin Tolisso, Tiémoué Bakayoko, Florian Thauvin et Kylian Mbappé découvrent le château de Clairefontaine et espèrent porter le maillot Bleu pour la première fois de leur carrière. À ces cinq-là peuvent s'ajouter Presnel Kimpembe, Alphonse Aréola et Benoît Costil, déjà appelés par le sélectionneur mais pas encore entrés en jeu.



Ces sept internationaux ont diverses chances de fouler la pelouse du stade Josy-Barthel au Luxembourg (25 mars) en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 (Russie) ou du Stade de France face à l'Espagne (28 mars) en amical. Comme certains de leurs prédécesseurs ils voudront marquer le coup par un but, un doublé ou effectuer des parades décisives. De Just Fontaine à N'Golo Kanté, voici cinq joueurs qui ont réussi de telles performances.

1. Just Fontaine

Il est aujourd'hui le meilleur buteur de tous les temps sur une seule phase finale de Coupe du monde grâce à ses 13 réalisations en six matches (Suède 1958). Troisième au Ballon d'Or de la même année, champion de France en 1956 avec Nice, en 1958, 1960 et 1962 avec Reims et meilleur buteur de la Ligue des champions 1958-1959, Fontaine a surtout gagné le cœur des Français grâce à ses performances sous le maillot bleu.

Une carrière internationale qui commence en trombe avec une première cape face au... Luxembourg. Just Fontaine est alors un joueur de l'OGCN (20 ans) et prend part aux éliminatoires de la Coupe du monde 1954 (Suisse, remporté par l'Allemagne de l'Ouest). Ce 17 décembre 1953, il signe un triplé devant les spectateurs du Parc des Princes.

2. Zinédine Zidane

Lui-aussi a marqué l'histoire de l'équipe de France de football. Héros de la finale de la Coupe du Monde 1998 remporté par les Bleus un certain 12 juillet au Stade de France, l'histoire du coach madrilène avec l'équipe nationale commence en 1994.



Le joueur passé par la Juventus Turin joue "à domicile" puisque l'affrontement du 17 août a lieu au Parc Lescure de Bordeaux... où joue Zidane. Il entre en jeu à la place de Corentins Martins sous ces mots de Thierry Roland, alors au commentaire : "Le début, certainement, d'une très belle aventure pour Zinédine Zidane. À n'en pas douter un joueur de grand avenir". La France rencontre la République Tchèque et son numéro 14 signe un doublé magnifique. D'une lourde frappe d'abord, d'une tête au premier poteau ensuite..

> Zinedine Zidane vs Czech Republic (1994 Friendly Match)

3. Bafetimbi Gomis

La "Panthère" a davantage marqué le championnat de France de Ligue 1 que son équipe nationale. Il n'a endossé le maillot frappé du coq qu'à 12 reprises entre 2008 et 2013. Il n'y a marqué que trois fois (contre 157 en championnat).



Parmi ses trois réalisations, deux dates de sa première sortie internationale. Le Marseillais refuse la sélection sénégalaise pour se consacrer à l'équipe de France, chose qu'il fera dès le 27 mai 2008. Le Stéphanois de l'époque signe lui aussi un doublé sous la tunique rouge des Bleus. Deux buts inscrits au stade des Alpes de Grenoble en match amical face à l'Équateur. Ses partenaires sont Nicolas Anelka, Mathieu Flamini ou Hatem Ben Arfa entre autres.

> Les deux premiers buts de Gomis en équipe de France.

4. Marvin Martin

Voilà un joueur dont la carrière internationale pourrait être comparée à une étoile filante. Lors de la saison 2011-2012, rien ne l'arrête : il est sélectionné 15 fois, est transféré de Sochaux à Lille pour 10 millions d'euros (somme record pour le club nordiste) et participe au championnat d'Europe 2012.



Il connaît sa première sélection en Ukraine. Ce 6 juin 2012, les Bleus se rendent à Donetsk et découvrent Marvin Martin. Réputé pour sa vision de jeu (meilleur passeur du championnat de France avec 17 offrandes en 2011), il délivre une passe décisive et s'occupe de marquer lui-même deux autres buts.



De Zinédine Zidane ("ZZ") à Marvin Martin ("MM"), la comparaison est toute trouvée. Les deux joueurs occupent le même poste et possèdent tous deux le goût de la passe décisive. Malheureusement le second ne connaîtra pas la même carrière que le premier. Il n'a plus été appelé depuis cinq ans et se relance cette saison sous le maillot du Dijon FCO.

> Ukraine - France 1-4 Gameiro Kaboul Martin. (6 Juin 2011)

5. Ngolo Kanté

Il est le seul des cinq joueurs à évoluer régulièrement sous le maillot bleu. Ngolo Kanté réalise deux saisons extraordinaires avec Leicester (2015-2016) et Chelsea (2016-2017) à chaque fois dans un rôle de récupérateur de ballon.



Champion d'Angleterre avec le premier club, en passe de l'être une nouvelle fois avec les Blues (Chelsea est leader de la Premier League avec dix points sur le deuxième, Tottenham), il est considéré comme le meilleur milieu défensif du championnat anglais.



De performances qui lui ont ouvert les portes de l'équipe de France. Il joue son premier match le 17 mars 2016 face à la Russie et s'offre un premier but. Au terme d'une action initiée par Paul Pogba, il est trouvé à l'entrée de la surface de réparation par Antoine Griezmann et marque d'une frappe croisée. Le début d'une belle histoire sous le maillot bleu ?

> France Russie : le but de N'Golo Kanté (1-0)