et AFP

publié le 26/08/2017 à 13:18

Le défenseur Raphaël Varane, blessé à l'adducteur droit, est forfait pour les matches de l'équipe de France en qualifications pour le Mondial 2018 contre les Pays-Bas (31 août) et le Luxembourg (3 septembre). C'est son entraîneur au Real Madrid, Zinedine Zidane, qui a annoncé la nouvelle ce samedi 26 août.



Une décision en vue de la longue saison qui se profile. "Aujourd'hui il pourrait jouer mais je ne veux pas ensuite qu'on le perde pour plus longtemps. L'idée c'est qu'il reste ici (à Madrid) pour s'occuper de la blessure et de sa préparation pour la saison. Le match de l'équipe de France est important pour l'équipe de France, mais la santé du joueur est importante pour la saison", a expliqué le champion du monde en conférence de presse.



Compte tenu de la défaite contre la Suède (2-1 en juin), ces deux matches de rentrée revêtent une importance cruciale pour l'équipe de France. Dans leur groupe A de qualification, les Bleus (2e, 13 points) sont devancés par les Suédois à la différence de buts et n'ont que trois points d'avance sur les Néerlandais.



Ce forfait est donc un coup dur pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui perd sa référence en défense centrale avec l'absence de Varane (24 ans, 37 sélections).