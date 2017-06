Suède-France : les Bleus punis en toute fin de match

publié le 09/06/2017 à 22:40

Une victoire aurait permis à l'équipe de France de faire un très grand pas vers la Coupe du monde 2018. Pour son 5e match de la phase de qualification, les Bleus se sont inclinés en Suède (2-1) à la suite d'une terrible erreur de relance de Hugo Lloris.



Leur adversaire du soir revient à hauteur de points dans le groupe A (12). Les joueurs de Didier Deschamps avaient montré un beau visage, face au Paraguay (5-0), une semaine plus tôt mais l'opposition, plus sérieuse, proposée par les Scandinaves a eu raison des offensives françaises.

Le duo Griezmann-Payet, leader de l'attaque des Bleus, s'est montré très peu inspiré, ce qui explique la faible prestation de l'équipe de France. Les deux joueurs ont d'ailleurs cédé leur place en premier, pour Kylian Mbappé et Thomas Lemar. Sans vraiment dominés mais sans être mis en danger, la France a vécu un drôle de match, à Sölna.



La rencontre a été embellie par deux coups d'éclat. Le premier signé Olivier Giroud, le second Jimmy Durmaz. Les deux joueurs ont chacun placé une reprise de volée aussi spontanée qu'imparable.



