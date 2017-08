publié le 31/08/2017 à 08:56

Clap de fin pour le mercato d'été 2017. L'intersaison estival a été marqué par des records, au premier rang desquels le transferts titanesque de Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros, mais aussi le nouveau joueur français le plus cher de l'histoire, passé de Monaco au même PSG, Kylian Mbappé. La venue du jeune prodige monégasque pour 180 millions d'euros sous forme de prêt a nécessité un montage financier pour respecter les règles du fair-play financier. Des règles qui devraient d'ailleurs forcer le dauphin de la saison précédente de Ligue 1 à vendre certains cadres de son groupe en ce dernier jour.



Le club de la Principauté devrait également être l'un des acteurs de cette fin de mercato. Thomas Lemar pourrait être un nouveau joueur majeur à quitter la Principauté. Selon différents médias, Liverpool aurait fait une offre comprise entre 64 et 80 millions d'euros pour le Guadeloupéen, actuellement en stage avec les Bleus. Les Reds prennent les devants car ils pourraient perdre Philippe Coutinho, convoité par Barcelone, qui serait prêt à mettre 160 millions d'euros sur la table pour le recruter. Et si Fabinho rejoignait le PSG, Monaco pourrait actionner le levier William Carvalho, milieu défensif du Sporting Lisbonne dont le prix est estimé par L'Équipe à 35 millions d'euros.

Enfin, Marseille va également s'activer dans cette dernière ligne droite. Le club phocéen attend toujours un renfort en attaque. La piste de Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) aurait été abandonnée à cause d'un prix prohibitif, selon L'Equipe (25 millions d'euros). En revanche, le nom de l'ancien Lorientais Vincent Aboubakar revient régulièrement.

Suivez la dernière journée du mercato en direct :

10h01 - Éric Bauthéac pourrait quitter Lille et prendre la direction d'Angers, selon Ouest-France. Les discussions seraient avancées entre les deux clubs alors que l'ancien Niçois veut quitter le Nord.



9h51 - Riyad Mahrez va-t-il enfin quitter Leicester ? Le milieu offensif à en effet quitter la sélection algérienne pour officialiser son transfert. Reste à savoir quelle sera sa future destination alors que le Barça, Chelsea ou encore Tottenham se sont renseignés.



09h15 - Le PGS voulait attirer Pepe Reina dans ses rangs mais s'est heurté au refus de son club, le Napoli. Le président italien a ainsi déclaré avoir reçue une offre de "cinq millions d'euros plus deux de bonus". "Je leur ai répondu 'merci et au revoir'. Pepe Reina a un contrat qui se termine la saison prochaine. Chez moi, on respecte les contrats. Maintenant ils m'écrivent pour dire qu'ils veulent me parler. Mais de quoi ? On n'est pas là pour servir de sparring-partner".



8h30 - Bonjour et bienvenue pour suivre avec nous cette journée passionnante pour les fans de football.