Suède-France : "Il y en a marre de cette équipe", se plaint Pascal Praud

publié le 11/06/2017 à 07:46

Pascal Praud en avait, semble-t-il, gros sur le cœur après la défaite (2-1) de l'équipe de France de football sur la pelouse de la Friends Arena de Sölna (Suède). Dans le cadre des matches qualificatifs à la Coupe du monde 2018, les Bleus se sont inclinés au terme d'une rencontre, il est vrai, peu spectaculaire. La France s'est créée peu d'occasions et n'a, à aucun moment, su maîtriser les débats.



Une performance qui a eu le don d'agacer les observateurs de football : "Marre de cette équipe de France incolore, inodore et sans saveur. Marre de ne jamais vibrer, jamais crier, jamais applaudir. Marre d'entendre les louanges faites à Pogba, de Griezmann qui ne vaut pas Zidane, de Sissoko qui rime avec fiasco et peut-être aussi de Deschamps : il n'ose pas, il ne tente pas, il ne joue pas", s'est emporté Pascal Praud.

Ce sentiment de colère n'est pas partagé par Philippe Sanfourche : "Selon vous il faut être un perdant magnifique, comme à Séville en 1982. Cette équipe est quart de finaliste de Coupe du monde et finaliste de Coupe d'Europe avec quoi ? Simplement l'éclosion d'Antoine Griezmann. Vous vouliez vraiment faire mieux ?" fait-il mine de s'étonner.