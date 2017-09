publié le 31/08/2017 à 10:25

Les Bleus vont-ils se rapprocher un peu plus de la Russie ou au contraire se retrouver dans une position délicate ? Après sa défaite contre la Suède en juin dernier, l'équipe de France est de retour. Et c'est devant son public, au Stade de France, que les hommes de Didier Deschamps affrontent les Pays-Bas dans ces éliminatoires du Mondial 2018.



Bixente Lizarazu, consultant pour RTL, assure que les Français ne peuvent pas être "dans la gestion". "La défaite contre la Suède nous oblige à faire un résultat positif contre les Pays-Bas. Dans un période un peu compliquée qui est la reprise de la saison, avec des temps de jeu disparate d'un joueur à l'autre, Didier Deschamps va devoir composer son équipe en fonction de la forme du moment et de l'équilibre", détaille-t-il.

Mais le champion du monde 98 met aussi en avant deux cadres de l'équipe de France : Antoine Griezmann et Paul Pogba. "Je suis un peu inquiet pour Antoine Griezmann parce qu'il n'est plus au niveau de l'Euro 2016 où il avait été élu meilleur joueur. Il a eu une saison qui n'était pas dans les mêmes standards (...) Et Didier Deschamps, qui a fait l'équipe autour de lui, ne peut pas se permettre d'avoir un Antoine Griezmann à 70% de ses moyens", regrette-t-il.



À l'inverse, Paul Pobga est en "phase ascendante". "Il a digéré sa première saison à Manchester United et du coup, peut-être que Didier Deschamps devra arbitrer un petit peu, trouver un juste équilibre entre mettre Paul Pogba en avant et mettre dans les meilleures conditions Antoine Griezmann".