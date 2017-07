publié le 12/07/2017 à 12:00

Toutes celles et ceux qui étaient nés et à peu près en âge de comprendre ce qu'il se passait se souviennent parfaitement où ils se trouvaient ce soir là. Comme pour tous les grands événements. Au terme d'un dimanche ensoleillé sur tout un pays bercé d'ivresse, d'un mois jour pour jour de compétition, l'équipe de France de football, à domicile, se hissait sur le toit du monde pour la première fois de son histoire. "Et 1, et 2, et 3-0". KO le Brésil tenant du titre. Des Champs-Élysées aux places des plus petits villages, une liesse quasi-générale s'emparait de l'hexagone pour une nuit interminable.



L'heure n'est plus aux interrogations autour de la suspension de Laurent Blanc pour cette finale, sur les loupés de Stéphane Giuivarc'h seul face à Claudio Taffarel. Dès la 27e minute, Zinédine Zidane a frappé une première fois de la tête sur un corner tiré de la droite par Emmanuel Petit. Rebelote dans les arrêts de jeu de la première période. Le numéro 10 des Bleus s'élève encore plus haut que les jaunes et bleus, sur un service de Youri Djorkaeff cette fois. 2-0 à la pause. Fabien Barthez qui prend le dessus sur un Ronaldo annoncé souffrant mais bien présent sur la pelouse. Il n'y a plus que 45 minutes à tenir.

L'expulsion de Marcel Desailly pour un second carton jaune à la 67e minute (tacle irrégulier sur Cafu) rend fébrile le public du Stade de France de Saint-Denis, et des millions de téléspectateurs derrière leurs écrans. Pas les Bleus d'Aimé Jacquet, à qui rien ne semble pouvoir arriver depuis le début de la compétition. 93e minute. Christophe Dugarry récupère un corner mal tiré par les Auriverde, sert Patrick Vieira qui transmet immédiatement à Emmanuel Petit, lancé vers le but brésilien. 3-0. Au micro de TF1, Thierry Roland se lâche : "Ah ! C'est superbe ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille ! Enfin, le plus tard possible quand même, mais on peut ! Quel pied ! Oh putain !" Le commentateur tirera sa révérence 14 ans plus tard.