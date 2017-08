EN DIRECT - Monaco-Marseille : Falcao signe un doublé, l'OM s'effondre

publié le 27/08/2017 à 20:34

La France du foot attend avec impatience l'heure du choc Monaco-Marseille qui débutera à 21 heures. Ce match se déroulera dans un contexte particulier, sur fond de mercato, avec l'ASM qui pourrait perdre son petit prodige Kylian Mbappé, convoité par le PSG. L'international tricolore, s'il se trouve sur la feuille de match, n'est d'ailleurs pas titulaire.



Le club de la capitale parisienne serait en effet sur le point de concrétiser l'arrivée du Monégasque Kylian Mbappé. Selon nos confrères de L'Équipe, les deux clubs seraient tombés d'accord sur le principe d'un prêt avec option d'achat à hauteur de 180 millions d'euros, assortie de bonus. L'annonce officielle du transfert pourrait intervenir dès ce dimanche soir.

L'attaquant pourrait passer sa visite médicale "lundi matin au plus tard" et s'engager pour une durée de cinq ans, ajoute Franceinfo. De quoi ravir les fans du Paris Saint-Germain, déjà bien gâtés cet été. "Pour lui et le PSG, ce serait une bonne chose", a commenté le milieu du Paris SG Adrien Rabiot au sujet de la possible venue au club parisien de la pépite de 18 ans, dimanche matin dans l'émission Téléfoot.