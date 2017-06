Emmanuel Macron et Theresa May le 26 mai 2017 à Taormina, en Italie

publié le 12/06/2017 à 17:22

Comme le mardi 17 novembre 2015 à Wembley, deux jours après les attentats de Paris et Saint-Denis, la rivalité entre les deux nations laissera place à la solidarité, l'amitié et la fraternité. Le match amical entre l'équipe de France de football et l'Angleterre, prévu mardi 13 juin au Stade de France (21h), sera précédé d'un protocole particulier afin de rendre hommage aux victimes des récents attentats de Londres et Manchester ; il se jouera sous les yeux du président français Emmanuel Macron et de la Première ministre britannique Theresa May.



Avant le coup d'envoi de la rencontre, "la sortie des joueurs s'effectuera sur le titre du groupe Oasis 'Don't look back in anger' ('Ne regarde pas le passé avec colère', tube des quatre musiciens de Manchester, ndlr), joué par les musiciens et le chœur de la Garde Républicaine", a ainsi annoncé la Fédération Française de Football dans un communiqué, lundi 12 juin.

Les paroles de "God Save The Queen" diffusées sur les écrans géants

Le protocole habituel, qui voit l'équipe visiteuse entonner son hymne avant celui de l'équipe à domicile, sera ensuite bouleversé. "God Save The Queen", l'hymne anglais, sera joué après "La Marseillaise", comme l'avait fait la fédération anglaise avec l'hymne français lors du match amical d'il y a deux ans disputé à Wembley. Les paroles de l'hymne national anglais seront diffusées sur les écrans géants de l'enceinte dyonisienne pour permettre au public français de le reprendre à son tour en chœur.

"J'étais là lors du match à Wembley (maintenu malgré l'émotion, ndlr), et aujourd'hui je suis reconnaissant de voir que les Français vont nous rendre la pareille, a réagi le sélectionneur anglais Gareth Southgate. C'est un honneur pour nous Anglais de voir que notre rivalité ne s'arrête pas là mais que nous avons également une histoire d'amitié". "Si l'hymne de l'Angleterre est chanté, que tout le monde puisse l'accompagner", avait pour sa part souhaité Blaise Matuidi, dimanche 11 juin lors d'un point-presse à Clairefontaine.



Enfin, avant la minute de silence précédant le coup d'envoi, les joueurs des deux équipes seront mêlés les uns aux autres en signe de fraternité, "pour réaliser une photo commune". Huit personnes ont été tuées, dont trois Français, dans les attentats qui ont frappé le centre de Londres le samedi 3 juin dernier. Deux semaines plus tôt, un autre attentat à Manchester, perpétré à la sortie d'un concert de la pop-star américaine Ariana Grande, avait fait 22 morts et plus de cent blessés, dont de nombreux enfants.