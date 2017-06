Crédit : Dave Hogan for One Love Manchester / One Love Manchester / AFP

publié le 07/06/2017 à 23:07

Ariana Grande est remontée sur scène. La chanteuse américaine était en concert mercredi 7 juin à l'AccorHotels Arena à Paris. Un concert qui marque la reprise de sa tournée mondiale, interrompue le 22 mai à la suite de l'attentat perpétré à la fin de son show à la Manchester Arena. Comme lors du One Love Manchester, concert en l'hommage des victimes de l'attentat le 22 mai, la chanteuse américaine a interprété Somewhere Over The Rainbow. À Manchester, l'émotion avait gagné Ariana Grande et ses fans au moment où elle a interprété cette chanson. À tel point que ces fans se sont mobilisés pour que sa version sorte en single.



"X", a lancé Ariana Grande devant les milliers de fans venus l'applaudir, encadrés par un dispositif de sécurité exceptionnel. "X", a poursuivi l'idole des pré-adolescents, évoquant l'attaque qui a frappé son concert à Manchester, faisant 22 morts, dont 7 mineurs, et plus d'une centaine de blessés. Si ce concert s'inscrit comme le premier de la reprise de sa tournée mondiale, la chanteuse était remontée sur scène le dimanche 4 juin lors du concert One Love Manchester, en hommage et au profit des victimes de l'attentat. 8 millions d'euros ont été récoltés.