Un attentat suicide fait 22 morts, dont des enfants, à Manchester

publié le 23/05/2017 à 11:52

22 personnes, dont des enfants, ont été tuées et 59 blessées dans un attentat suicide commis par un homme qui a activé un engin explosif à la sortie d'un concert pop hier soir à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre.



Selon la police des transports de Manchester, la puissante explosion a eu lieu dans le foyer de la Manchester Arena, une salle de 21.000 personnes, à la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande.



"Je peux confirmer que l'assaillant est mort" dans l'attaque. "Il portait un engin explosif improvisé qu'il a détoné pour causer cette atrocité", a déclaré Ian Hopkins, commissaire de police de Manchester à la presse.



"Nous pensons à ce stade que l'attaque a été menée par un homme. La priorité sera d'établir s'il a agi seul ou s'il a reçu l'appui d'un réseau", a-t-il ajouté en évoquant un "acte terroriste".



L'explosion a provoqué des scènes de panique dans la salle de concert, mais aussi dehors, où des parents attendaient la sortie de leurs enfants.



La ministre de l'Intérieur Amber Rudd a dénoncé une "attaque barbare visant délibérément parmi les plus vulnérables de notre société: des jeunes et des enfants sortis pour aller voir un concert pop".



Ariana Grande, l'une des stars préférées des pré-adolescents, a tweeté qu'elle était "brisée" par l'attentat.



La police a rapidement évoqué "un acte terroriste" visant la troisième ville du pays. C'est l'attentat le plus meurtrier à avoir frappé le Royaume-Uni depuis la série d'attaques suicide ayant fait 56 morts, dont les quatre kamikazes, et 700 blessés dans les transports londoniens en juillet 2005.



"Nous travaillons à établir tous les détails de ce qui est traité par la police comme une épouvantable attaque terroriste", a réagi la Première ministre britannique Theresa May, en exprimant sa sympathie aux familles.



Theresa May devait présider ce matin une réunion interministérielle de crise. La Première ministre et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont décidé de "suspendre jusqu'à nouvel ordre" leur campagne en vue des élections législatives du 8 juin.



