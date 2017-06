Angleterre-France : Matuidi incite les Français à chanter l'hymne anglais

et AFP

Le stade de France chantera-t-il God Save The Queen comme l'a fait le Wembley Staidum, avec La Marseillaise ? Le 17 novembre 2015, quatre petits jours après les attentats de Paris (130 morts, 413 blessés), l'antre de l'équipe nationale anglaise avait rendu plusieurs hommages envers la France lors d'un match plus émouvant que spectaculaire. Les supporters avait notamment appris et chanté l'hymne français.





Le milieu des Bleus, Blaise Matuidi, a "incité" dimanche le public du stade de France à chanter l'hymne anglais, mardi 13 juin, lors du match amical contre l'Angleterre. Londres a été récemment frappé par un attentat qui ont fait huit morts (dont trois français). Après un concert d'Ariana Grande à Manchester, 22 personnes ont perdu la vie à la suite d'une explosion.

"Si l'hymne de l'Angleterre est chanté, que tout le monde puisse l'accompagner. Ce pays le mérite, notamment avec ce qu'il s'est passé récemment. Ce sera avec grand plaisir. On sera aussi en soutien de ce pays avec ce qu'il s'est passé", a déclaré Matuidi, dimanche lors d'un point-presse à Clairefontaine.