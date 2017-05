publié le 26/05/2017 à 04:30

L'horreur est encore dans toutes les têtes, mais l'enquête avance. Mercredi 25 mai, le journal américain The New York Times révélait plusieurs photographies prises par la police britannique après le drame de Manchester, survenu lundi 22 mai, mais aussi l'analyse d'artificiers qui évoquent une bombe "puissante".



Selon les informations du quotidien, reprises par le Huffington Post, l'analyse initiale de l'engin explosif révèle une fabrication artisanale après "mûre réflexion et avec soin". Le New York Times, qui publie huit photos montrant notamment le détonateur et des fragments du sac utilisé par le terroriste, cite également des artificiers, pour qui il s'agissait d'une bombe "puissante, dotée d'une charge ultra-rapide".

Le média américain précise en outre que l'engin était suffisamment puissant pour propulser le torse du kamikaze loin de l'explosion et causer d'importants dégâts sur un grand demi-cercle, où était concentré la majorité des victimes. L'article détaille également la présence d'un détonateur doté d'un petit circuit imprimé, laissant à penser qu'un retardateur, un récepteur, ou une combinaison des deux, ont pu être utilisés.

Une "grosse bombe sophistiquée"

D'après les experts cités par le New York Times, cette complexité aurait pu avoir pour but d'offrir plusieurs options au terroriste et à ses éventuels complices. Ces éléments, tout comme l'utilisation d'une batterie plus puissante qu'à l'accoutumée, pourraient "provenir du fait que l'artificier avait du mal à fabriquer un détonateur fiable", selon quotidien.



Enfin, selon NBC, qui a eu accès aux informations d'un responsable américain lui-même renseigné auprès des services britanniques, l'engin explosif aurait été une "grosse (bombe), sophistiquée" élaborée à partir de matériaux difficiles à se procurer en Grande-Bretagne, indiquant, selon la même source, que le terroriste bénéficiait de complicités.