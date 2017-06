publié le 10/06/2017 à 12:11

La détresse de Hugo Lloris, de ses coéquipiers et de tous les supporters français contrastait parfaitement avec les scènes de joie suédoises. Dans le cadre des matches éliminatoires pour la Coupe du monde 2018, l'équipe de France s'est inclinée, samedi 10 juin, en Scandinavie (2-1), alors qu'elle tentait d'asseoir sa domination sur le groupe A.



L'ambition de Didier Deschamps et de ses troupes est tombé à l'eau, la faute à une grossière erreur du gardien et capitaine des Bleus. Il ne restait que quelques secondes à jouer lorsqu'il a manqué un dégagement au pied. Ola Toivonen, attaquant suédois du Toulouse FC, en a profité pour marquer d'un tir spontané et lointain. Et ainsi offrir trois points qui relancent le suspense dans la course vers la Russie.

Sur cette action, les commentateurs suédois ont véritablement explosé de joie. La Suède s'est emparée de la tête du groupe avec le même nombre de points que la France. Les Pays-Bas ferment le podium avec trois longueurs de moins. Ce samedi 10 juin, lendemain de victoire, la presse y est allé de son jeu de mot francophone titrant sur le prénom du buteur et une expression bien tricolore : "Ola-là !"

