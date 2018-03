publié le 27/06/2016 à 16:47

L'Espagne et l'Italie vont s'affronter ce lundi 27 juin 2016 au Stade de France dans le cadre des huitièmes de finale de l'Euro 2016. Ce match aura comme un goût de revanche pour les Italiens. Ils avaient en effet perdu la finale de l'Euro 2012 contre les Espagnols à Kiev, en Ukraine. Il s'agit de l'avant-dernier huitième de finale, avant Angleterre-Islande à 21h à Nice.



Beaucoup de choses ont changé depuis cette finale de 2012, à commencer par les gardiens. Si Gianluigi Buffon est toujours présent chez les Azzuri, Iker Casillas n'est plus titulaire. Le portier de la Roja est David De Gea. Gardien numéro un à Manchester United, le Madrilène a quand même fait douter de lui lors du second but inscrit par la Croatie, en phase de poules, menant à la défaite espagnole (1-2). Impliqué dans une affaire d'agression sexuelle avant l’Euro, De Gea a peut-être perdu un peu de confiance en lui.

Un milieu boulversé

Dans l’entrejeu, les deux formations ont connu pas mal de changements. Si l’Espagne n’a plus Xabi Alonso et Xavi pour bonifier sa stratégie, elle possède toujours ses piliers Busquets, Fabregas et Iniesta. L’Italie a perdu beaucoup plus depuis quatre ans... Andrea Pirlo a pris sa retraite internationale et Claudio Marchisio ainsi que Ricardo Montolivo ne sont plus de la partie. Marco Parolo et Emanuele Giaccherini n’ont pas la même expérience. L'Italie a tout de même démarré fort et était de loin l'équipe qui maîtrisait le mieux son jeu au terme de la phase de poules.

Une attaque revisitée

Mario Balotelli a bien disparu des radars italiens. Non retenu pour cet Euro 2016, c'est au tour de Pellè et Eder de briller dans cette attaque italienne. Déjà auteurs de deux buts lors de la phase de poules, les deux attaquants sont sûrement prêts à tout donner pour effacer la défaite, 4-0, de la Squadra Azzura en 2012. Côté espagnol, c'est Alvaro Morata (meilleur buteur de la compétition avec 3 buts au côté de Gareth Bale et Antoine Griezmann) et Nolito qui s'exerceront face aux italiens quand Cesc Fabregasdébutait en pointe en 2012. Fernando Torres était, lui, rentré à la 75e et avait inscrit le troisième but espagnol.

Un entraîneur différent

Si Vicente Del Bosque est à la tête de l'équipe espagnole depuis l'été 2008, Antonio Conte a, lui, succédé à Cesare Prandelli, alors entraîneur jusqu'en 2014. Les choix du tacticien italien ont payé. L'Italie a eu la meilleure défense de la phase de poules. L'Espagne n'a par ailleurs pas encaissé de but depuis 646 minutes lors d'un match à élimination directe (quarts et demi-finales) de l'Euro. Le dernier, inscrit par Youri Djorkaeff, date de 2000 et avait donné la victoire à la France (quart de finale de l'Euro 2000). Depuis, l'Espagne ne s'est pas qualifié pour le second tour en 2004 et a remporté les deux éditions suivantes (2008 et 2012).