publié le 27/06/2016 à 10:04

Dimanche 26 juin l'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale, après avoir battu l'Irlande (2-1). Les Bleus y retrouveront le vainqueur du match Angleterre-Islande, dimanche 3 juillet (21h) au Stade de France. L'homme du match s'appelle Antoine Griezmann. L'attaquant de l'Atlético Madrid a égalisé à la 58e minute de la tête, sur un centre de Bacary Sagna. Trois minutes plus tard, il se présentait seul devant Darren Randolph après une remise de la tête d'Olivier Giroud. Sa frappe croisée du gauche offrait l'avantage et la qualification aux Bleus.



"Offensivement c'est bien, Griezmann a fait son meilleur match", explique d'emblée Lizarazu. L'attaquant de l'Atlético a offert la victoire aux Bleus, en marquant les deux buts à la 58 puis la 61. Selon Bixente Lizarazu, "il a fait son match de référence". L'ancien champion du monde 1998 poursuit son analyse. "J'ai bien aimé le travail de Giroud (…) il est très intéressant pour Griezmann, il le fait bien jouer", détaille-t-il.

Du reste Lizarazu relève toujours des faiblesses en défense, "on a des failles" regrette-t-il. Un milieu de terrain pas encore abouti non plus selon lui. En cause notamment, le fait d'avoir positionné Blaise Matuidi, qui est gaucher, du côté droit. "Il était totalement perdu", constate-t-il. Pour y remédier, il conseille de repositionner le Parisien à gauche et Paul Pogba à droite. Dernier point noir, des premières périodes encore laborieuses. "Il y a une difficulté pour rentrer dans les matchs, je pense que c'est un problème psychologique", termine l'ancien champion du monde 1998.

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP