Si le Toulouse Football Club (11e) n'a plus vraiment d'ambitions dans cette Ligue 1 2016-2017, ce n'est pas le cas de son hôte du jour, l'OGC Nice. Les Aiglons, 3es à quatre longueurs du Paris Saint-Germain, peuvent encore espérer un incroyable titre final de champion de France. Mais le rythme imposé par les deux clubs de tête (PSG et Monaco) est effréné.



Désormais assurés de finir son exercice sur le podium de L1, les joueurs de Lucien Favre jouent sans pression, leur objectif principal étant atteint. Ce dimanche 23 avril, en Haute-Garonne, Mario Balotelli fait son retour dans le groupe après sa suspension lors de la 33e journée. En revanche Cyprien, Pléa et Obbadi sont toujours indisponibles.

Pascal Dupraz, coach du Téfécé, a imposé à ses joueurs l'objectif de finir en première partie de tableau. Rennes, 10e, n'est qu'à deux petites longueurs. Le quatuor d'attaque, composé de Braithwaite, Trejo, Jean et Delort, est présent et devrait être aligné.

Le direct :

14h55 - La composition de Toulouse pour la réception de Nice :

14h50 - Voici le onze aligné par Lucien Favre pour Nice :



14h45 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live de la rencontre entre Toulouse et Nice.

34e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 21 avril :

Nancy - Marseille 0-0

Samedi 22 avril :



Paris - Montpellier : 2-0

Lille - Guingamp : 3-0

Bordeaux - Bastia : 2-0

Lorient - Metz : 5-1

Caen - Nantes : 0-2

Dijon - Angers : 3-2



Dimanche 23 avril :

Toulouse - Nice

17h00 : Saint-Étienne - Rennes

21h15 : Lyon - Monaco