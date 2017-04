publié le 22/04/2017 à 16:31

Après une cruciale victoire (2-0) sur le terrain du SM Caen lors de la 33e journée de Ligue 1, Montpellier s'est considérablement éloigné de la zone de relégation et d'une potentielle descente en Ligue 2. Il arrive donc dans la capitale avec une pression de résultat moindre. Aux Parisiens d'en profiter lors de ce Paris-MHSC, premier affiche de ce samedi 22 avril 2017.



Les joueurs d'Unai Emery ont eux aussi remporté leur 33e match de L1, à Angers (0-2) le 14 avril dernier. Mais depuis ce temps, il ont enchaîné un deuxième succès, encore une fois à l'extérieur. Ils rattrapaient leur match en retard de la 31e journée sur la pelouse de Metz (2-3) et un doublé de Blaise Matuidi leur a permis de se rapprocher encore un peu plus du leader du championnat, Monaco. Un leader que Paris peut dépasser en cas de victoire.

Adrien Rabiot et Hatem Ben Arfa sont les deux grands absents de cette affiche côté parisien. Layvin Kurzawa et Grzegorz Krychowiak sont eux toujours blessés. Julian Draxler fait son retour dans le groupe. Daniel Congré manque à l'appel pour Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Montpelliérains.

34e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 21 avril :

Nancy - Marseille : 0-0



Samedi 22 avril :

Paris - Montpellier

20h00 : Lille - Guingamp

Bordeaux - Bastia

Lorient - Metz

Caen - Nantes

Dijon - Angers



Dimanche 23 avril :

15h00 : Toulouse - Nice

17h00 : Saint-Étienne - Rennes

21h15 : Lyon - Monaco