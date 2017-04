publié le 22/04/2017 à 19:54

Les Girondins de Bordeaux vont-ils repasser devant l'Olympique de Marseille ? En cas de victoire face au SC Bastia, ils grimperaient à la 4e place du classement, devant l'OM mais aussi Lyon. Le club de Jean-Michel Aulas compte deux matches en retard mais la course à la Ligue Europa reste serrée. Une victoire des partenaires de Jérémy Toulalan signifierait aussi une défaite pour Bastia.



Sous le coup d'une sanction sportive par la Ligue de football professionnel à la suite des incidents qui ont éclaté lors de Bastia-Lyon dimanche 16 avril, le Sporting est dernier du championnat à trois petites longueurs du FC Lorient, barragiste. Si les Corses échouent, ce samedi 22 avril, la fin de saison pourrait être compliquée à vivre.

Les Merlus reçoivent le FC Metz pour tenter de prendre encore davantage leurs distances avec la Ligue 2. Les Messins ont joué et perdu (2-3 contre Paris) en milieu de semaine et arriveront peut-être fatigués en Bretagne. Dans les autres rencontres de la soirée, aux enjeux moindres, Lille reçoit Guingamp, Nantes se déplace à Caen et Dijon accueille Angers.

Le direct de la soirée :

35e - Nicolas de Préville signe un doublé pour Lille face à Guingamp. Il marque sur penalty.



32e - Diabaté, sur penalty, égalise pour Metz sur la pelouse de Lorient. C'est son huitième de but de la saison.



27e - Yacine Bammou marque pour Nantes sur la pelouse de Caen.



17e - Pierre Lees-Melou double la mise pour Dijon face à Angers.



14e - Mickaël Ciani, d'une jolie tête, marque pour Lorient contre Metz.



8e - Nicolas de Préville marque pour Lille d'une frappe sèche au ras du poteau.



3e - Diony lance les hostilités pour Dijon grâce à une très belle reprise de volée.



1e - Début des rencontres de la soirée.



19h45 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live du multiplex de ce samedi 22 avril.

34e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 21 avril :

Nancy - Marseille : 0-0



Samedi 22 avril :

Paris - Montpellier : 2-0

Lille - Guingamp

Bordeaux - Bastia

Lorient - Metz

Caen - Nantes

Dijon - Angers



Dimanche 23 avril :

15h00 : Toulouse - Nice

17h00 : Saint-Étienne - Rennes

21h15 : Lyon - Monaco