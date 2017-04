publié le 21/04/2017 à 20:22

L'Olympique de Marseille peut-il terminer la fin de cette saison 2016-2017 dans la continuité de ce qu'il a montré contre Saint-Étienne ? La victoire (4-0) contre les Verts peut le laisser penser et si tel est le cas, les Phocéens pourraient voler la 4e place à l'Olympique Lyonnais. Ils se rendent à Nancy où, en cas de victoire, ils compteraient le même nombre de points que l'OL (54).



Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, doit une fois de plus se passer de Bafétimbi Gomis, suspendu. Dimitri Payet et Florian Thauvin, très en forme en ce moment (élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois de mars et double buteur face à Sainté) seront les principales armes de Marseille ce vendredi 21 avril.

Du côté de l'AS Nancy Lorraine, la Ligue 2 guette toujours. Le club, 17e, n'est qu'à deux petits points de Dijon, premier relégable. Lorient, barragiste, à le même nombre d'unités que les Lorrains. L'équipe de Pablo Correa doit affronter, chronologiquement, Marseille, Metz, Monaco, Dijon et Saint-Étienne avant la fin de la saison.

34e journée : programme et classement

Vendredi 21 avril :

Nancy - Marseille



Samedi 22 avril :

17h00 : Paris - Montpellier

20h00 : Lille - Guingamp

Bordeaux - Bastia

Lorient - Metz

Caen - Nantes

Dijon - Angers



Dimanche 23 avril :

15h00 : Toulouse - Nice

17h00 : Saint-Étienne - Rennes

21h15 : Lyon - Monaco