publié le 23/04/2017 à 17:00

L'AS Saint-Étienne ne peut plus se permettre de laisser filer des points en route. Bordeaux (victoire 2-0 contre Bastia), Lyon et Marseille avancent dans la course à la Ligue Europa et si les Verts veulent vivre une quatrième saison européenne de suite, une victoire leur serait bien utile. Ils reçoivent le Stade Rennais pour la seconde rencontre de ce dimanche 23 avril (17h).



L'équipe de Christian Gourcuff peut, de son côté, passer devant les joueurs du Forez puisqu’elle n'est qu'à deux petites longueurs. Diakhaby, Danzé et Amalfitano sont les principaux absents rennais de la rencontre. Ce match va se jouer dans un contexte historique. Le stade Geoffroy-Guichard n’accueillera aucun spectateur car le club a été puni d'un huis clos total à la suite des jets de fumigènes dans le dernier derby contre Lyon (2-0 le 5 février), une première dans l'histoire du club.

Nolan Roux, Ousama Tannane, Bryan Dabo, Cheikh Mbengue, Florentin Pogba, Kévin Monnet-Paquet et Alexander Söderlund sont les nombreux absents du groupe de Christopque Galtier.

Le direct :

45e - C'est la pause au stade Geoffroy-Guichard.



44e - Mexer égalise sur coup de pied arrêté et de le tête juste avant la pause.



40e - Robert Beric ouvre le score grâce à un magnifique centre de Romain Hamouma.



18e - Le match reprend après 15 minutes d'interruption.



17h17 - Le match est interrompu car un groupe de supporters a forcé l'entrée au stade. La partie ne reprendra pas si les fans n'évacuent pas la tribune.



1e - Début de la rencontre.



16h55 - La composition du Stade Rennais :



16h50 - Le onze de l'ASSE :



16h45 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live de la rencontre entre Saint-Étienne et Rennes.



34e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 21 avril :

Nancy - Marseille 0-0

Samedi 22 avril :



Paris - Montpellier : 2-0

Lille - Guingamp : 3-0

Bordeaux - Bastia : 2-0

Lorient - Metz : 5-1

Caen - Nantes : 0-2

Dijon - Angers : 3-2



Dimanche 23 avril :

Toulouse - Nice

Saint-Étienne - Rennes

21h15 : Lyon - Monaco